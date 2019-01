HOROSCOP. Zodiacul chinezesc pentru săptămâna 7-13 ianuarie. Bivolii trebuie să ceară sfaturi de la oamenii de încredere, Tigrii se apucă de renovare

Pexels.com

HOROSCOP. Iata zodiac chinezesc pentru saptamana 7-13 IANUARIE 2018, inca suntem in Anul Chinezesc 2018 ce a inceput pe 16 februarie 2018 si care tine pana pe 4 februarie 2019. Acesta este guvernat de Cainele de Pamant iar anul 2019 va fi anul Mistretului de Pamant .Iata proaspatul Zodiac Chinezesc 2019, ce aduce anul Mistretului de Pamant pentru toate zodiile!

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

HOROSCOP. Anul 2018 al Cainelui de Pamant este un an in care dorim sa ne relaxam mai mult, fara ca cinicul Caine sa ne transmita griji suplimentare prin forta sa. Vom simti in acelasi timp si ochiul vigilent al Cainelui care este forta principala in pastrarea linistii si ordinii, urmarindu-ne peste tot. In afara acestui sentiment de neliniste nu exista niciun alt motiv de alarmare. Putem sa ne desfasuram afacerile mai departe pentru ca va sta mereu de paza Cainele. Anul acesta va aduce pentru toti o mare doza de integritate in intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa incredere. Nimic nu ne va ingrijora atata vreme cat vom ramane pe calea ce dreapta.

HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

O abordare delicata si cu tact intr-o criza de familie sau intr-o dilema este cel mai bun mod de abordare acum, dar fii si constient ca tu esti persoana care poate pune totul in ordine si reinstala pacea. Spre mijlocul saptamanii, daca un prieten sau un membru mai tanar de familie pare ca face o miscare gresita, nu te enerva, puncteaza-ti gandurile si punctul tau de vedere dar intr-o maniera fara judecata.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Daca ai de gand sa gestionezi provocarile acestei saptamani intr-un mod corect, trebuie sa iti cercetezi bine planurile si sa ceri sfaturi oamenilor in care ai incredere. Multi dintre voi luati in calcul o schimbare in munca sau in directia carierei. A studia detaliile poate sa fie raspunsul cu privire la directia potrivita spre care sa te duci. Weekendul iti va oferi companie excelenta si conversatie placuta. Fa cat mai mult din aceste zile.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Daca esti implicat in planuri de renovare sau decorare pentru casa ta, vei gasi inspiratia dorita in aceasta saptamana. Ideile pot veni de la conversatii diverse sau chiar din magazine. Toata saptamana va exista o dorinta si solicitare pentru timpul tau de la cei apropiati tie care te vor in preajma lor. Din fericire, unele din aceste activitati pe care le veti face impreuna iti vor face mare placere si tie. Alege optiunile de weekend cu atentie.

