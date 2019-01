HOROSCOP. Zodiacul egiptean. Este cel mai precis și impresionant horoscop. Află ce zodie ești

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Zodiacul egiptean este cel mai precis și impresionant horoscop și este alcatuit din 12 semne zodiacale. Diferite zile ale anului sunt reprezentate de diverse semne. Fiecare semn astrologic este reprezentat de un zeu egiptean. Acesti zei sunt meniti sa-i ajute pe cei nascuti sub un anume semn astrologic. Ei ofera nu doar ghidare, ci si talente si protectie. Egiptenii credeau ca viata lor depide de semnul astrologic sub care erau nascuti.



HOROSCOP. Thoth (1-19 aprilie, 8-17 noiembrie)

Sunt persoane foarte intelepte, cu o memorie fantastica. Nu uita niciodata datoriile catre ceilalti indiferent ca sunt bune sau rele. Este usor sa vorbesti cu aceste persoane. Sunt romantici incurabili, si isi cauta persoana pe care sa o iubeasca toata viata.

Sunt compatibili cu Isis si Bastet.



HOROSCOP. Horus (20 aprilie – 7 mai, 12-19 august)

Sunt persoane curajoase care fac orice pentru a obtine ce doresc in viata. Doresc securitate asa ca isi asuma conducerea propriei vieti. Sunt foarte optimisti. Muncesc din greu pentru a obtine tot ce este mai bun.

Sunt compatibili cu Bastet si Geb.

HOROSCOP. Anubis (8-27 mai, 29 iunie -13 iulie)

Cei nascuti in aceasta perioada prefera sa petreaca imp singuri pentru a privi lucrurile cu atentie. Le place sa traiasca intr-un mediu linistit. Chiar daca in interior fierb, in exterior vor afisa o mina rece si nu vor pierde din vedere lucrurile pe care le doresc.

Sunt compatibili cu Isis si Bastet.



HOROSCOP. Seth (28 mai – 18 iunie, 28 septembrie – 2 octombrie)

Le place sa mearga dintr-un loc in altul in functie de oportunitatile oferite. Sunt perfectionisti si doresc sa obtina cele mai bune rezultate intr-o situatie data.

Sunt compatibili cu Nil si Geb.

