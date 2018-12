HOROSCOP. Zodiile care vor avea o săptămână de coșmar. Totul le merge pe dos! 

HOROSCOP. Trei zodii vor avea o saptamana de cosmar. Nimic nu le merge asa cum ar trebui. Apar tensiuni si probleme.

HOROSCOP GEMENI - Apar tensiuni in viata amoroasa. Perioada de confuzie nu a trecut inca, asa ca pregateste-te pentru o saptamana grea. Apar probleme in toate relatiile din viata ta si in special in viata de cuplu. Nu te enerva si incearca sa descurci lucrurile.

HOROSCOP FECIOARA - Esti emotiva si confuza. Perioada grea nu s-a incheiat pentru tine. Esti mai sensibila ca niciodata. Pregateste-te pentru cateva probleme in familie, pentru plans si nopti nedormite. Vei fi foarte stresata si agitata.

