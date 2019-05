HOROSCOP. Zodiile cu puteri paranormale! Peștii au vise premonitorii

HOROSCOP. Cu totii avem capacitatea de a prevedea anumite lucruri din viitorul apropiat. Fiecare dintre noi are experienta stranie a unor premonitii care se implinesc. Dar exista cateva zodii care sunt inzestrate cu abilitati deosebite, care au vise premonitorii si capacitatea de a patrunde dincolo de limitele realitatii.



HOROSCOP Se spune despre zodiile de Apa, Racii, Scorpionii si Pestii, patronate de Neptun si de Luna, ca pot avea abilitati extrasenzoriale si ca sunt cele mai legate de universul paranormal. intr-adevar, Pestii sunt cei mai inzestrati, dar, in mod curios, Varsatorii sunt cei care pot trece de barierele mintii, iar Fecioarele au abilitatea de a prevedea evenimentele din viitor.



HOROSCOP Pestii, cea mai misterioasa dintre zodii



HOROSCOP De multe ori, visele nativilor Pesti sunt premonitorii, iar ei primesc, adesea fara sa fie constienti de asta, mesaje subtile din universurile paralele, pe care le folosesc pentru a prevedea activitatile lor in viitor.



HOROSCOP Nativii Pesti sunt capabili sa sondeze partile cele mai intuncoase ale subconstientului si sa descopere mistere care ii vor ajuta in lumea reala. Nu de putine ori prevad moartea unei persoane, schimbarile dramatice din viata celor dragi, dar mai ales lucrurile frumoase pe care si le doresc cu intensitate.



