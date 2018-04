HOROSCOP. Zodiile în săptămâna 30 aprilie - 5 mai, în horoscopul chinezesc

Iata zodiac chinezesc pentru saptamana 30 aprilie – 5 mai 2018, An Chinezesc guvernat de Cainele de Pamant. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.



Iata care este cel mai important mesaj pentru zodia ta pe care sa il retii pentru saptamana 30 aprilie – 5 mai 2018, conform intelepciunii chinezesti.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Pentru cei din Sobolan, aceasta saptamana nu va fi exact cum au planuit-o asa ca este nevoie sa ramana adaptabili, flexibili si sa faca maximum din tot ce exista acum. Partea buna a saptamanii este ca le aduce distractie, ras si sansele de a deveni mai apropiati de anumiti oameni speciali. In a doua parte a saptamanii, Sobolanii trebuie sa se concentreze mai mult pe munca sau studiu si sa nu se teama sa ceara ajutor daca au nevoie de el.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pentru cei din Bivol, acum este un timp in care trebuie sa faca pasi inainte. Unii tauri vor avansa in relatii de iubire iar pentru altii este vorba de o evolutie in cariera sau poate in gasirea unui nou job. Indiferent care sunt ambitiile Bivolilor, ar fi pacat sa rateze o asemenea energie pozitiva care circula acum pentru ei. De ce sa nu organizati ceva special in weekend ?

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Pentru cei din Tigru, energiile ii indeamna sa se organizeze bine in aceasta saptamana. Este nevoie sa fie in varful performantei lor ca sa poata face fata tuturor solicitarilor acestei perioade. Macar un membru al familiei mai poate astepta. Va fi tot acolo si dupa ce Tigrii si-au terminat toate prioritatile coplesitoare. In preajma mijlocului saptamanii, Tigrii trebuie sa comunice deschis daca vor sa consolideze o legatura de iubire sau ca o relatie speciala de prietenie sa ramana stabila. Relaxarea in weekend este necesara.

