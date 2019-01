HOROSCOP. Zodiile și orgoliul. Berbecii se tem să nu fie primii, Gemenii se tem de ignoranță

Foto: Pexels.com

HOROSCOP. 1. Berbec - EU SUNT – Omnipotentul - Frica de a nu fi nimic

Egoul Berbecului este ocupat in permanenta sa fie: primul, cel mai bun, cel mai pregatit pentru actiune, cel mai potrivit pentru a incepe ceva, intr-un cuvant “cel mai cel”. Sa nu uitam ca planeta guvernatoare este Marte, iar Marte este un razboinic. Asadar si egoul Berbecului este cel al unui razboinic. Daca nu exista razboi il inventeaza pentru a-si justifica existenta. Egoul Berbecului este unul inflamat, inflacarat, care il face sa nu aiba rabdare, sa vrea sa aiba mereu dreptate, sa caute conflict. Egoul Berbecului seamana vant de dragul de a culege furtuna. Asta e el. Nu te prea poti supara pe impetuosul Berbec caci egoul lui este cel al unui copil care vrea sa aiba mereu dreptate, sa primeasca atentie, sa fie rasfatat mai tot timpul, mai putin cand este el cuprins de nevoia de a demonstra cat este de matur si de responsabil.

Lectia: Este cea a rabdarii si a capacitatii de a ajunge al doilea. Cand Berbecul invata sa asculte, sa isi dea ragazul de a privi oamenii in ochi si de a cauta si altceva decat excitatia pe care i-o da adrenalina, atunci isi poate folosi energia de actiune in mod constructiv si spre binele tuturor celor din jur. Cand Berbecul inlocuieste dictatura agresivitatii cu binecuvantarea tihnei, el poate muta muntii din loc ca sa ii aduca mai aproape si sa ii poata escalada cand are chef.



HOROSCOP. 2. Taur - EU AM - Detinatorul - Frica de a nu avea nimic

Egoul Taurului este unul teribil de posesiv, caci el vrea sa aiba tot, sa detina, sa controleze, sa stie si sa faca tot. Egoul acesta poate sa il faca sa fie un tiran si un despot, care sa vrea sa posede orice fiinta, sa o poata numi a lui si apoi sa treaca maiestuos mai departe. Egoul acesta este acela care impinge fratii sa isi dea in cap pentru o bucata de pamant, este cel care spune "frate-frate dar branza e pe bani". Teama ca nu are destul si dorinta de a face orice pentru a avea din ce in ce mai mult este fateta greu de suportat a egoului Taurului. El vrea cu orice pret sa fie stabil, puternic, sa nu il clinteasca nimic si nu lasa amanunte la voia intamplarii. Venusul guvernator il face probabil cel mai gelos semn zodiacal. Egoul stapanului in relatie este o povara pentru orice partener.

Lectia? Taurul trebuie sa invete sa se multumeasca cu putin si mai ales si cu lucruri care nu pot fi atinse. El trebuie sa invete ca stabilitatea emotionala si sentimentala nu are nimic de a face cu cea materiala, ca atasamentele din lumea materiala il pot face sa piarda startul catre o viata implinita facuta din bucurii mici, dar atat de durabile. Sa invete ca oamenii nu sunt obiecte si nici obiectele nu sunt fiinte de care sa te atasezi. Cand Taurul se elibereaza din capcana materiei poate sa fie creativ si va vedea cum sub mana lui va inflori orice gradina, vazuta sau nevazuta.



HOROSCOP. 3. Gemeni - EU GANDESC - Atoatestiutorul - Frica de a nu sti nimic

Egoul Geamanului este cel al mintii in general. Stapanirea mintii in detrimentul inimii, a ratiunii in detrimentul sentimentului poate naste monstri de Egoism. O minte neiertatoare care se comporta precum patul lui Procust impartind oamenii in buni si rai, destepti si prosti, poate fi mai periculoasa decat o boala contagioasa. Caci mintea poate afecta minti. Geamanul are un ego capabil sa manipuleze prin cuvant, sa dezinformeze, sa trunchieze si sa denatureze adevarul si astfel sa indeparteze orice om de la adevarata cunoastere. Egoul Geamanului il face sa fie superficial si neatent la detaliile acelea care il aduc in lume pe Dumnezeu. Egoul Geamanului il transforma in omul aparentelor frumos poleite si al cunostintelor vaste despre nimic.

Lectia? Geamanul va trebui sa invete sa asculte opinia altora, sa incerce sa mearga dincolo de aparente, sa aprecieze si ceea ce nu este logic. Va trebui sa invete sa se bazeze si pe simturi, sa inchida ochii si sa simta lumea cu varfurile degetelor, pentru ca astfel sa isi dea sansa de a intelege ca dincolo de mintea sa este tot universul. Un astfel de Geaman va putea sa deschida alte minti si inimi spre Adevarul de dincolo de cuvinte. Un astfel de Geaman isi va putea folosi puterea mintii pentru a crea lumi in care suferinta sa aiba sensul cresterii. Un astfel de Geaman va avea puterea sa accepte miracolul, fara sa vrea sa il cuprinda cu mintea.

