HOROSCOP. Zodiile și părțile corpului. Berbecii conduc creierul, sprâncenele și fața. Gemenii conduc brațele și plămânii

HOROSCOP. Stiai ca in astrologie, fiecare zodie guvernata de planetele sale coordonatoare are echivalent in anumite parti ale corpului uman, parti pe care le influenteaza in functionarea lor, in frumusetea lor, in slabiciunea lor?

HOROSCOP. Poate ca ai observat si tu ca anumite parti ale corpului unui prieten sau membru de familie sunt foarte vizibile, foarte frumoase sau, din contra, vulnerabile si predispuse la accidente ? Astrologia medicala gaseste documentat legaturi intre ele si miscarile astrelor pe cer in cele 12 zodii !



HOROSCOP. Astrologia medicala sau iatromatematica este un sistem antic de la inceputul primului secol care apare ca referinta prima data in lucrarea “Astronomica” de Marcus Manilius, in care se prezinta modul de practica a astrologiei in medicina si in practicile spirituale. Ideea din spatele astrologiei medicale este ca se crede ca fiecare parte de corp, boala sau mod de tratare se afla toate sub influenta unei zodii si a unor planete. Din fericire, omenirea a evoluat mult de atunci si nu ne mai bazam (doar) pe aceste informatii. Dar tot este foarte interesant de notat cu foarte multe asocieri dintre partile corpului si zodii sunt valabile si nu sunt fantezii antice. Dealtfel, “precum in cer asa si pe pamant” inseamna si “precum in cer asa si in corp” !



HOROSCOP. Astrologia medicala considera ca functionarea diverselor parti ale corpului este legata de alinierile planetare de la momente specifice.

Aceste parti ale corpului corespund celor 12 zodii si sunt aliniate din crestet pana in talpi pe trupul nostru. Fiecare zodie raspunde de o zona din corp, de frumusetea sa, poate este mai proeminenta, de functionarea sa, uneori are slabiciuni sau e predispusa la accidente sau boli in functie de tranzitul si aspectele astrale ale planetei care o guverneaza, alteori este intarita de alte tranzite ale planetei conducatoare.

Iata fiecare zodie de ce parte a corpului se ocupa si ce e specific, particular, frumos sau demn de mentinut o vigilenta ridicata asupra lor !



HOROSCOP BERBEC Berbecul conduce capul, fata, creierul, sprancenele, ochii. El este primul, vrea sa fie primul, trebuie sa fie primul, este un fel de alfa, deci nu e de mirare ca isi face prezenta prin cap si chip. Personalitatea sa extrema poate duce usor la stres mental din cauza stilul de viata vesnic activ si agitat. Este zodia care are cele mai mari dureri de cap, migrene sau probleme cu ochii. Un masaj la cap pentru un Berbec este raiul pe pamant. Berbecul adora sa fie mangaiat pe cap dar este si predispus la accidente sau lovituri in acele zone. Berbecul are si fruntea lata si proeminenta, mult mai lata decat media. Coafura si stilul de tuns poate fi mai inalta, dand impresia ca are frunte mai mare decat o are. Iar chipul sau este larg, fata luminoasa si inocenta ca a unui bebelus. Si sprancenele sunt un punct forte al sau, fiind proeminente, ca si cum ar fi coarnele Berbecului. Poate intra cu ele in orice confruntare ! Capul este tinut tantos si sus, reflectand optimismul si tinuta sa darza. Lesne de inteles ca trebuie sa aiba grija mereu de toate partile corpului de care raspunde.

HOROSCOP TAUR Taurul conduce gatul, glanda tiroida, corzile vocale si urechile. Conform astrologiei medicale, Taurul este mult mai predispus sa aiba dureri cronice de gat precum si o tiroida supra/sub activa. Ca aspect foarte bun, un Taur este un cantaret fantastic. Gatul Taurului este fie gros fie subtire, oricum ar fi iese in evidenta. Recunosti usor o femeie Taur dupa gatul sau foarte elegant pe care il impodobeste pretios si il poarta cu mandrie. Taurul este condus de Venus si adora luxul, deci si bijuteriile scumpe sunt preferatele unui gat de Taur. Pentru echilibrul sau, Taurului ii face foarte bine sa cante. Cantatul ii ridica vibratia si ii mentine starea de spirit buna. Ii ajuta si gatul si urechile si corzile vocale. Tauri, liberi la cantat oriunde !

HOROSCOP GEMENI Gemenii conduc bratele, umerii, mainile, degetele, plamanii si sistemul nervos. Este locul unde corpul se imparte in doua, reflectand si natura duala a Gemenilor. Poti recunoaste un Geaman si dupa faptul ca vorbeste mult si da mult din maini. Gemenii tind sa se ingrijoreze mult, sa fie mai nervosi, iritabili, iar nervii lor pot duce si la probleme respiratorii si anxietate. Umerii sunt un punct de atractivitate pentru Gemeni. Gemenii au degete abile, curioase care sunt folosite din belsug la abilitatea scrisului, tastatului, pentru ca acest comunicator al zodiacului are nevoie sa isi exprime cat mai mult ideile si trairile, deci isi foloseste din plin mainile pentru a fi expresiv si convingator. O ingrijire constanta a mainilor, unghiilor si un masaj la umeri si la brate este mana cereasca pentru Gemeni !



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.