Horoscopul dragostei pentru săptămâna 11 - 17 iunie. Zodiile află ce este iubirea autentică

Horoscop dragoste. Horoscop dragoste. Saptamana 11-17 iunie este bogata in evenimente astrale importante. Si toate aduc o gama larga de emotii, provocari si mesaje din Univers.

Din 12 iunie, Mercur seful comunicarilor intra in emotionalul si casnicul Rac, deci pregateste-te pentru cateva saptamani de vorbit si gandit dedicat spre zona familiei, casei, copiilor si amintirilor emotionale. Din 15 iunie, Venus proaspat intrat in Leu este in patrat cu celebrul Uranus instalat in Taur pana in 2026. Venus este despre iubire si relatii iar Venus in Leu despre iubirea AUTENTICA. Uranus ne va scutura putin credintele despre ce este cu adevarat iubirea autentica.

Afla mai multe despre aceste aspecte in Horoscopul saptamanal 11-17 iunie.

In acest context, iata cum se anunta horoscop dragoste pentru toate zodiile, in saptamana 11-17 iunie 2018.

Horoscop dragoste. Berbec

Relatia de cuplu poate avea de suferit. Trebuie sa fii optimist si sa crezi cu tarie in tine si in stabilitatea relatiei. Este recomandata, totusi, o reevaluare a sentimentelor, pentru a gasi motivele care te-au facut sa te indragostesti de partenerul de cuplu. Nu rata aceasta sansa.

Taur

O saptamana buna pentru dragoste. Esti intr-o dispozitie sexy si romantica. Daca nu esti casatorit, se poate anunta o cere oficiala. Atmosfera este calma, armonioasa, chiar daca mai pot exista cateva discutii in contradictoriu.

Gemeni

O saptamana exceptionala din punct de vedere amoros. Pasiune, comunicare la cote inalte, dorinta de a evolua impreuna. Nu este exclus sa puneti la punct planuri de nunta sau poate hotarati sa va stabiliti in strainatate. In unele cupluri se poate ajunge la finalul relatiei, din cauza tensiunilor multiple pe care niciunul dintre parteneri nu le poate gestiona.

