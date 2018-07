Horoscopul lunii IULIE 2018. Eclipse, Lună plină sângerie, ego, demnitate, conflicte

Pixabay

Horoscop lunar IULIE 2018. Luna iulie 2018 ne asteapta cu foarte multe variabile: o eclipsa partiala de Soare, cea mai lunga eclipsa de Luna a secolului 21, o Luna plina Sangerie in Varsator, puternice influente ale Leului, multe emotii, plus Jupiter care iese din retrograd in timp ce Mercur intra in retrograd, dar multe alte configuratii puternice, unele benefice si unele tensionate. Daca la acestea mai adaugam faptul ca pe 5 iulie, micutul Chiron, vindecatorul ranilor noastre profunde intra si el in miscare retrograda, nu ne ramane decat sa ne punem centurile de siguranta si sa tragem adanc aer in piept!

Pe durata lunii iulie, multe vor depinde de cat de calm reuseste fiecare in parte sa isi accepte si gestioneze momentele si provocarile. Ne intalnim cu aceste provocari atat in lumea exterioara dar mai ales in lumea interioara. De fapt, multe circumstante negative ale vietii sunt cauzate de cei care nu isi pot gestiona negativitatea interioara. Dar indiferent unde si cum se manifesta, trebuie sa le facem fata cat mai constructiv posibil.

Horoscop lunar IULIE 2018. Pe durata acestei luni, sunt multe aspecte astrologice tensionate pentru ca planetele activeaza toate semnele fixe.

Rezultatul acestor configuratii se manifesta spre noi in doua directii:

– pe de-o parte, suntem afectati de incapatanare, vanitate si o nevoie excesiva de siguranta

– pe de alta parte, intelegem ca avem nevoie de schimbare.

Cele doua directii combinate pot duce la conflicte si la nevoia de a sfida autoritatea altuia, in timp ce si noi putem fi sfidati. Fiecare in parte ne ducem propria batalie iar izbiri intre vointe si egouri sunt in fiecare zi si la tot pasul.

Multe planete sunt in miscare aparent retrograda – Marte, Saturn, Pluto, Jupiter (pana pe 10 iulie) si Mercur (pana pe 26 iulie), deci poate fi un sentiment mai puternic de frustrare cu privire la stagnare , la lipsa unui progres suficient de satisfacator sau la gestionarea cu succes a anumitor situatii sau relatii asa cum ne dorim.

Pe de alta parte, luna iulie ne este favorabila sa ne reevaluam si reformulam strategiile personale si profesionale, sa revedem unde ne aflam in relatii sau in colaborarile cu anumite companii sau organizatii. Daca nu ne place unde suntem, putem initia schimbari spre beneficiul nostru iar astrele lunii ne sustin sa avem aceasta energie si determinare!

Horoscop lunar IULIE 2018. Cele mai importante evenimente astrologice pentru luna iulie sunt:

Pe 5 iulie, Chiron, vindecatorul ranilor noastre care s-a mutat din 18 aprilie 2018 in Berbec pana in 2017, intra in miscare aparent retrograda si in lenta sa miscare revine inapoi din Berbec in Pesti intre 26 septembrie 2018 pana in 18 februarie 2019, dupa care continua tranzitul in Berbec.

Astrologia asociaza miscarea retrograda a lui Chiron cu erori de comunicare, neintelegeri verbale, amanari in calatorii sau varii frustrari.

Pe 10 iulie, Jupiter isi incheie miscarea retrograda inceputa pe 8 martie si incepe miscarea directa in Scorpion .

In ultimele 4 luni, am invatat cum sa ne descurcam cu anumite emotii puternice. De acum, sa ne asteptam la tot felul de ajutoare si beneficii financiare – bani de la parinti sau partener, colaborari, dividende, mosteniri, alte surse neasteptate. In acelasi timp, datorita lui Jupiter, multi vom deveni mai atrasi de ocult si ezoteric.

Tot pe 10 iulie, Venus intra in Fecioara , dupa ce in ultimele saptamani a fost in stralucitorul Leu. Venus, planeta iubirii si frumusetii, ne va da in Leu o abordare pragmatica a relatiilor afective. Practic, datorita Fecioarei, reusesti sa ramai motivat si in relatii monotone dar si in sarcini monotone ale vietii de zi cu zi.

Pe 13 iulie Luna noua este in Rac

Acest lucru inseamna ca lucruri marunte te pot misca emotional cu usurinta si este foarte sensibil. Ai nevoie acum de inteligenta emotionala, mai mult ca oricand, sa filtrezi emotiile, care sunt ale tale si care nu, este cazul sau nu sa te consumi pentru orice si oricine, oricat de mult ii iubesti.

Aceasta Luna noua vine la pachet cu o eclipsa partiala de Soare. Aceasta eclipsa solara este influentata de o puternica opozitie cu minuscula planeta Pluto. Asta indica un fel de criza a respectului de sine, sau o criza intr-o relatie sau intr-un eveniment. Un deranj nervos poate fi cauzat de o frica de dezastru adanc intiparita in subconstient.

Insa tot acest moment este cel potrivit sa transformam ceva ce ne tine ca o frana spre fericire si succes. O configuratie norocoasa ne permite sa aplicam aceasta transformare in iubire, bani sau munca creativa. Orice munca sustinuta si dedicata va activa un mare potential si oportunitate si va ajuta sa nu se ajunga la o criza personala.

Pe 22 iulie, incepe zodia Leului .

Este timpul sa stralucesti si sa iti demonstrezi calitatile si abilitatie!

Energia dominanta pe care o va aduce Leul ne solicita in mai multe feluri sa ne mentinem demnitatea . Asta inseamna ca nu trebuie sa fim nici victime si nici lipsiti de demnitate, dar nici sa ne jucam de-a propria putere si deci sa luam din demnitatea altora.

In aceasta luna iulie, atat Luna Noua cat si Luna plina ne ofera ample oportunitati de a practica aceste calitati si de a testa pana unde ne putem face dreptate folosind energia Leului. Pentru asta, avem nevoie de rabdare si intelepciune daca nu reusim din prima. Dar merita sa perseveram, pentru ca demnitatea este cea care ne aduce libertatea necesara.

Pe 26 iulie, Mercur intra retrograd in Leu, pana pe 19 august. Uneori dam dovada de lipsa de inspiratie, insa alteori avem asa de multa incat abia o putem controla. Acest tip de experiente ne aduce acest tranzit retrograd.

Pe 27 iulie, Luna plina este in Varsator .

Este a doua luna consecutiva cu Luna plina in Varsator ; este o zi plina de surprize si comportamente neconventionale. Cel mai bun sfat de dat este sa ne asteptam la neasteptat. Dealtfel, multe lucruri bune care ne vin in viata sunt cele neplanificate si neasteptate.

Aceasta Luna plina vine la pachet cu fenomenul de eclipsa totala de Luna .

De altfel, aceasta este cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul XXI! Cine o vede si cum devine Luna plina din 27 iulie citeste aici:

Aceasta eclipsa de Luna este influentata de Marte, facand-o o eclipsa cu provocare si incarcare emotionala. Marte are furie si frustrare care ar putea duce la actiuni nesabuite din cauza aspectelor aspre facute cu Uranus. Insa vom avea o influenta mai gentila de la Saturn care ne ajuta sa ne calmam repede, sa avem rabdare si capacitate de decizii.

Sa ramanem calmi intr-o situatie de criza, iata cheia de a depasi aceasta eclipsa lunara emotionala!

Sub influentele prezentate mai sus, iata principalele caracteristici pentru horoscopul lunii IULIE 2018 la fiecare zodie:

Horoscop lunar IULIE 2018. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Disciplina verbala este considerata o mare valoare si virtute in multe parti din lume si oricine vorbeste cu un ton nepotrivit fata de semenii sai, indiferent de motiv sau situatie, este considerat o persoana necultivata si deci evitata.

In iulie, aceasta disciplina este dificil de respectat de catre impulsivul Berbec. Trebuie sa inveti sa te poti controla, sa poti vorbi calm si prietenos, sa tii de adevar dar fara sa ofensezi alti oameni iar asta e chestiune de practica. Daca te vei pune in pantofii celui din fata ta cu care comunici, vei reusi sa intelegi ce simte acesta atunci cand nu i te adresezi cum se cuvine. Orice te motiveaza sa te pui la punct cu acest aspect al temperamentului tau trebuie luat in serios.

Horoscop lunar IULIE 2018. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In prima parte a lunii, vechiul si noul ajung la un numitor comun, radacinile si aripile din tine ajung la pace si acord. De regula asta se intampla atunci cand te implici si sustii un proiect in care pluteste cu bucurie intregul tau suflet si toata inima. In ultima parte a lunii, vei fi pus in situatii care sa te deschida in fata unei mai mari unitati din care faci parte si care te ridica deasupra preocuparilor tale personale. Iti vei dezvolta adancimea, profunzimea si curajul de a lasa in urma feluri de a fi care te-au conditionat sa fii intr-un fel diferit de cine ai devenit intre timp.

