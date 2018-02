Horoscopul mamelor. Ce fel de mama esti in functie de zodia ta! Ce nu vei face niciodata. Cu ce esti speciala! Care iti e cel mai mare defect

Pixabay

Fiecare femeie este diferita atunci cand devine mama si cand joaca acest rol permanent. Diferenta dintre femeile mame este in foarte mare masura influentata de zodia in care fiecare s-a nascut. Tu prin ce esti speciala ca mama din zodia ta? Ce vei face intotdeauna pentru copilul tau? Ce NU vei face? Dar ce cadouri iti place sa primesti, ca mama?

Cum nimeni nu este perfect, fiecare zodie are aspectul sau de umbra si deci anumite caracteristici negative care pot iesi la iveala fie niciodata fie in circumstante anume, ori des ori doar o data in viata.

Afla ce spune zodia ta despre tine ca mama, vezi cum se potriveste zodia ta la mama ta sau la mamele pe care le cunosti.

Femeia Berbec ca Mama. Plina de energie dar furioasa uneori

Este speciala pentru ca: este desteapta, stralucitoare si plina de energie. Iubeste sa fie activa si nu ii pasa ca nu este sters praful in acest timp. Este un prieten minunat pentru copil si ii place mereu sa fie parte din activitati. Este determinata sa fie convinsa ca familia ei va beneficia de tot ce se poate mai bun de la viata. Stie cum sa se distreze si nu va sta mult timp suparata pe tine.

Ea intotdeauna… va fi interesata foarte activ de viata si prieteniile tale.

Ea niciodata… nu te va minti si nu te va coplesi cu cereri sau asteptari nerealiste.

Cadourile care o incanta sunt: un telefon mobil nou, lectii de condus, un bilet la loterie, o vaza de cristal.

Partea intunecata cu defecte: mamele Berbec au probleme cu furia prea mare, sunt vanitoase, centrate pe sine si cu diverse obsesii.

Femeia Taur ca Mama. De baza dar materialista

Este speciala pentru ca: este iubitoare si te poti baza pe ea. Oricand ai nevoie de ea, va fi acolo si stie cum sa iti clarifice problemele. Este sensibila si practica si foarte priceputa sa faca ordine din haos. Mama Taur este acea influenta stabila si de incredere din viata ta care te va face sa te simti in siguranta.

Ea intotdeauna… se tine de cuvant. Nu se va juca cu cuvintele si tu vei sti unde pe ce sa te bazezi in raport cu ea.

Ea niciodata… nu te va lasa balta. Daca isi da cuvantul, orice ar fi se va tine de el.

Cadourile care o incanta sunt: un buchet de flori, ceva frumos pentru gradina sau balcon, un obiect creativ facut manual sau o pictura.

Partea intunecata cu defecte: mamele Taur pot avea o anumita autosuficienta, vanitoase, schimbari bruste de dispozitie si pot fi materialiste.

