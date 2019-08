HOROSCOPUL norocului. După patru luni de retrograd, Marele Jupiter vine cu vești bune! Taurii vor avea o schimbare benefică

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Incepand cu 11 august 2019, Jupiter, planeta norocului, a expansiunii, a oportunitatilor, cea de-a cincea planeta de la Soare si cea mai mare a sistemului solar, iese din tranzitul sau retrograd anual ce a inceput acum 4 luni, in aprilie.

HOROSCOP. Vara 2019 a adus doua eclipse si sase planete retrograde care au incetinit multe din planurile de actiune si drum spre viitor, trimitandu-ne cu atentia spre lumea interioara pentru a face analizele si ajustarile necesare inainte de a reporni la drum.

HOROSCOP. Iesirea lui Jupiter, Marele Benefic al astologiei, din retrograd este una din cele mai bune vesti ale anului.

Avand alaturi pe Jupiter, puterile ne sunt mult mai mari si sansele cresc. Iar Jupiter este, asa cum stim, in acest an 2019 in zodia pe care o patroneaza, in Sagetator, unde are cea mai mare energie benefica. Viata ar fi trista si fara sens daca nu am avea pe Jupiter in ea.

La momentul la care Jupiter revine in miscare directa, Mercur nu mai este retrograd ba chiar in aceeasi zi ajunge in zodia Leu. Vom fi astfel propulsati spre viitor. Focul va conduce prin Sagetator si Leu, iar schimbarea este de netagaduit.

Jupiter direct ne imbiba cu speranta si cu anticiparea faptului ca ceva minunat este pe cale sa se intample. Jupiter ne vorbeste prin inima unde putem simti cum creste gradat entuziasmul, chiar daca nu stim pentru ce. Prin Sagetator, intreaga omenire ca un intreg evolueaza spre aspiratiile si visele sale.

Cu Jupiter direct, ni se cere sa fim din nou foarte atenti si constienti care ne este marea viziune pentru viitor, ca sa primim energia dinamica si pofta de viata necesare implinirii acestei viziuni.

Atunci cand Jupiter a intrat in retrograd in aprilie, am avut ocazia sa ne privim sperantele pentru viitor insa a fost nevoie ca mai intai sa vedem unele aspecte esentiale de care sa ne ocupam mai intai ce tin de lumea interioara (conceptii, gandiri, credinte, valori, de ce vrem ceea ce vrem, cat de autentici suntem in ceea ce vrem, este pentru noi sau pentru ca asa vrea altcineva, etc).

Acum ca Jupiter revine direct in Sagetator, in sfarsit lucrurile se vor aseza firesc ca piesele de puzzle si vom fi sustinuti spre cele mai mari sperante si aspiratii pentru viitor. Lumea fiecaruia se va expanda. Fii atent, asadar, ce iti doresti pentru ca se poate implini !

Acum incepe timpul de a avansa creativ, de a face un efort sa stralucesti iar recompensele vor veni spre tine ulterior.

HOROSCOP. Reamintim tranzitul lui Jupiter in 2019 :

– intre 8 noiembrie 2018 si 2 decembrie 2019, Jupiter este in Sagetator, la el acasa, cea mai buna gazda pentru Marele Benefic.

– Intre 11 aprilie si 12 august, Jupiter este retrograd in Sagetator,

– Din 3 decembrie 2019, Jupiter intra in Capricorn.

Ce inseamna pentru fiecare zodie tranzitul lui Jupiter in continuare in Sagetator pana in decembrie 2019, dupa cele 4 luni de retrograd?

HOROSCOP. BERBEC

Pentru Berbec, Jupiter in Sagetator te-a solicitat sa iti expandezi orizonturile prin conexiuni straine, educatie si explorare. Este un an in care sunt favorizate calatoriile, inscrierea la cursuri de dezvoltare si orientarea interesului mai mult spre a invata. Prin studiu, te poti conecta usor la oamenii potriviti ai momentului. Orice iti este favorizat : carti, blogging, credinta, religie, domenii noi intelectuale, filozofii noi, toate sunt sustinute cu entuziasm. Cu Jupiter retrograd ai putut revizui mesajele, invatamintele si cresterea spirituala.

Cand Jupiter revine direct in Sagetator pana in decembrie, experiente semnificative vor fi posibile in aceste domenii. Jupiter te vrea sa cresti si sa iti expandezi viziunea despre lume. Vei deveni mai matur si intelept dar vei si impartasi din aceasta intelegere profunda cu altii prin procesul educational, ce inveti, ce predai. Practic, nu va mai fi loc in lumea ta pentru credinte limitative si constiinta redusa, gratie expunerii tale in fata unor idei si perspective foarte ample. Lumea ta indrazneste sa fie mult mai ampla decat credeai iar prin ochii tai nu o vei mai vedea vreodata asa cum era.

HOROSCOP. TAUR

Pentru Taur, Jupiter in Sagetator este totalmente despre putere, resurse comune si banii care vin din alte surse (venit pasiv, de la un partener sau membru de familie, de la o mostenire, etc). Te poate invata cum sa iti faci rost de bani pentru calea ta sau cum sa te ocupi de datorii. Aspecte de proprietate sunt mai mult in atentia ta sau poti fi solicitat sa investesti alaturi de un partener. Sunt posibile si divorturi cu separari de bunuri materiale.

Jupiter retrograd a pus putina pauza pe aspectele financiare, iar revenirea sa in miscare directa iti va recapta atentia inclusiv pe taxe sau facturi comune. Situatia ta financiara revine in actiune iar circumstantele despre bani vor fi mai usoare. Ti se promite o schimbare benefica ce poate aparea, in sfarsit, care sa iti aduca o oportunitate mai mare sau o libertate mai mare. Cadoul lui Jupiter poate fi material, ca un cadou, un imprumut generos sau mai subtil si mai profund de atat. Recompensele materiale te vor ajuta pentru un nou inceput, dar si cadourile sub forma de inspiratie noua, vindecare si intelegerea adevaratului scop al vietii tale sunt de nepretuit.

HOROSCOP. GEMENI

Pentru Gemeni, Jupiter in Sagetator te ajuta sa intelegi importanta parteneriatelor, iubire, afaceri si toate interactiunile importante. Sub acest tranzit, atentia ta catre altii este considerabila si iei relatiile mult mai in serios, manifestand si primind mai multa loialitate. Poate ca ai inceput sau vei incepe o relatie terapeut client sau vei incepe un nou parteneriat, o legatura romantica mai profunda sau te vei apropia de un coleg de munca, un frate sau un amic.

Sub Jupiter retrograd ai avut ocazia sa rafinezi motivatiile pentru care vrei anumite uniuni si ce esti dispus sa oferi si sa primesti din ele. Acum ca Jupiter revine direct in Sagetator, parteneriatele benefice reciproce se vor imbunatati si vor inflori. Aspectele complicate se vor rezolva si respectul reciproc pentru viziunea celeilalte parti va aduce o capacitate mai mare de a creste impreuna. Sau te va ajuta sa te separi si sa o faci cu inima deschisa, urmand o expandare urmare a acestei separari. Cheia aici este ca orice este necesar pentru ca parteneriatele si relatiile sa se dezvolte va aparea si se va manifesta, chiar daca asta inseamna sa o luati fericiti pe cai separate. Este timpul sa cresti ceva mai mult decat erai.

