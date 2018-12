HOROSCOPUL RUNELOR PENTRU 2019 cu Mihai Voropchievici. Zodiile care vor avea un an fabulos de benefic

HOROSCOP. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” ce zodii vor avea un an fabulos în 2019, potrivit runelor.

HOROSCOP. Berbec

Este un an cu multe schimbări majore și schimbările astea pot veni sau surveni de la o zi la alta. Este un an în care Berbecii trebuie să stea bine ancorați, bine pregătiți și cu urechile ciulite. Pentru că aceste lucruri care vin asupra lor nu trebuie să treacă. E un fel de oportunism și Berbecii știu să se planteze exact acolo unde sunt oportunități, dar anul viitor e un an cu foarte multe oportunități, iar toate schimbările astea sunt fantastic de benefice, sunt majore. Schimbările vin din toate planurile. Un an cu mari schimbări pentru Berbeci.

HOROSCOP. Gemeni

Este un an extraordinar de benefic, cu multe opțiuni, dar două din opțiunile de bază pentru anul viitor, și aici doresc cam de mult treaba asta și abia la anul se împlinesc o parte din ele. A se muta din casă, a-și construi o casă. Sunt cei care trăiesc într-o familie mai mare, cu socrii sau cu părinții. Este anul când ei își pot cumpăra o locuință, dar la fel de bine este anul când pot opta pentru o schimbare de job mai bună, pentru că opțiuni vor fi fantastic de multe anul viitor și cum ei sunt foarte buni în comunicare vor excela în a comunica, a căuta ceva care să-i atragă, să fie pe domeniul lor. O schimbare de serviciu foarte benefică, cu toate acestea fiind o zodie dublă și enunțul runei este tot la dublu: Veți acționa foarte favorabil într-una din cele două situații pe care le veți avea la îndemână. Ori mutarea din casă, ori schimbarea de serviciu. Dacă schimbarea de serviciu este mai benefică și cu partea financiară mai mare, atunci e cu bătaie dublă. Pentru că având mai mulți bani își pot cumpăra o locuință mult mai repede.

HOROSCOP. Rac

Sunt tot anul în așteptarea unor schimbări, unor lucruri foarte interesante și acestea vin periodic. Este un an totalmente pentru Raci cu schimbări în toate domeniile. Sfatul este: fiți pregătiți să întâmpinați aceste schimbări și luați-le pe acelea care sunt mai benefice și amplificați-le.

HOROSCOP. Leu

Este un an fantastic de benefic în consolidarea poziției lui. Și în societate, și în familie, și acasă, și la serviciu. Trebuie să se împartă cam în patru direcții, să aibă toate opțiunile pregătite. Pentru că la serviciu, poate să vină o ofertă nouă, să găsească o nouă colaborare, ceva mai bun. În familie, poate să se înmulțească familia, să mai vină un nepoțel sau un copil sau mă rog în funcție de vârsta respectivă pentru fiecare. Dar în societate, în primul rând, Leul știe să strălucească. Și i se spune că anul ăsta trebuie să te preocupi mai mult de persoana ta, să arăți mai bine, să fii mai grozav și să te duci acolo unde îți e locul.

HOROSCOP. Balanță

Sunt anunțate pentru perioada anului viitor că este un an de călătorii. Vor umbla de ici-colo, vor găsi de toate. Ce găsești într-o călătorie? Și hrană spirituală, dar la fel de bine te interesezi ca să găsești și o colaborare din toate punctele de vedere și financiar, și călătoriile astea aduc beneficii tuturor Balanțelor. Deci condiția este să nu vă izolați, să stați închiși în casă, să nu veniți în contact cu ceilalți. Este un an de comunicare pentru toată lumea, folosiți pentru că și voi sunteți buni comunicatori, dar aveți grijă foarte multe din Balanțele care călătoresc în afară pot să înfiripeze o relație de dragoste, care ulterior se poate materializa, așa cum e scris și la Leu, într-o căsătorie reușită. Dacă nu vreți căsătorie, într-un an-trei există un flirt, o dragoste pasageră, o încercare.

HOROSCOP. Vărsător

Au un an de comunicare intensă, mesaje, scrieri, e o perioadă când cei care sunt Vărsători se ocupă și de latura asta mass-media, scris, tot ce e audio-vizual. Vor fi în centrul atenției, vor veni și cu vești și cu povești, primesc și mesaje, deci este un an destul de tumultos și de obositor pentru Vărsători.

HOROSCOP. Pești

Intră într-un an de beneficii totale, sunt iubiți, sunt favorizații runelor. De ce? Pentru că veștile bune vin asupra lor, cadouri, bani. Nu au mai avut de foarte mulți ani Peștii un an atât de benefic. Fiecare cu norocul lui.