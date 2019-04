HOROSCOPUL runelor pentru săptămâna 29 aprilie - 5 mai 2019. Berbecii se simt blocați, Gemenii fac schimbări eficiente

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii 29 APRILIE – 5 MAI 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde. Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

HOROSCOP “Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.



HOROSCOP BERBEC Runa etalata : Eihwaz

Pot exista blocaje, dar chiar si ele ajuta la progresul tau. Desi ti se pare ca esti fara putere la acest moment in timp pe un subiect, de fapt nu esti. Ti se cere rabdare si asteptare. Cresterea este sustinuta si prin inconveniente si disconfort. Asteapta cu incredere si vei vedea sustinerea divina cum se manifesta in viata ta.



HOROSCOP TAUR Runa etalata : Nauthiz

Exista cu certitudine o nevoie clara pentru restrangere si retinere acum. Poti fi anumite retineri precum si nevoia de a-ti reconsidera planurile cu multa atentie. Daca nu poti reinstala armonia la acest moment, refa macar balanta si echilibrul in viata ta. Ia in calcul cum sa folosesti benefic pentru tine orice element de adversitate.



HOROSCOP GEMENI Runa etalata : Mannaz

Esenta este apa. Claritatea, disponibilitatea de a te schimba sunt vitale si eficiente acum. Devino corect fata de tine insuti si abia apoi poti sa fii corect cu ceilalti. Fii flexibil ca un elastic, devotat si moderat. Numai atunci vei avea o directie reala.



