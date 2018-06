Horoscopul săptămânii 11 - 17 iunie pentru bani și carieră. Schimbări mari aduse de Uranus

Horoscop saptamanal BANI. Pregateste-te pentru o saptamana speciala plina de emotii foarte mari, conexiuni importante si noi inceputuri! Banii vin, se fac si se cheltuiesc prin oameni si pentru oameni, in relatie cu munca depusa, cu locurile si situatiile traite.

HOROSCOP SAPTAMANAL pentru BANI SI CARIERA 11-17 iunie 2018 este deci direct influentat la fiecare zodie de energiile dominante ale acestui context astral special ce activeaza relatiile si iubirea, dar influenteaza si motivatia pentru bani si cariera, gratie lui mutarii lui Mercur in Rac si a lui Venus in Leu de la mijlocul saptamanii.

Vineri 15 iunie, Venus este in patrat cu Uranus din Taur, celebrul si rebelul Uranus.

Venus si Uranus au o relatie intensa in acest an. Intre septembrie si noiembrie 2018, Venus va fi in opozitie cu Uranus de trei ori ! Acesta este un tranzit foarte lung! Va fi cel putin “interesant”…. Iar saptamana aceasta vom primi doar un prim gust a acestui tip de energie.

Unde apare Venus, vorbim despre iubire si relatii sentimentale.

Unde apare Uranus, vorbim despre o scuturare a credintelor vechi despre stabilitate si bani. O asemenea combinatie ne va o noua tema destul de dura : ne face sa revedem cum folosim banii pentru a avea iubire si relatii. Nu cumva ii facem sau ii cheltuim ca sa tinem pe cineva langa noi ? Sau nu cumva muncim pentru bani din frica ca altfel nu corespundem asteptarilor cuiva drag de la noi?

Uranus este in Taur dupa 84 ani, unde va sta pana in iunie 2026. Acesta incepe, incet incet la unii si mai brutal la altii, sa isi imprime influenta in domeniul banilor la fiecare zodie.

Uranus aduce o vreme a marilor treziri si schimbari cand vine vorba de bani si de cum ii obtinem si ce facem cu ei.

Unii vor castiga in moduri de neimaginat care ne va duce la varfuri extreme, in timp ce altii se vor prabusi in caderi extreme. Jocul vietii se intensifica mai mult ca oricand. Lui Uranus ii place sa ne deschida ochii ca sa vedem lucrurile intr-o cu totul alta forma. Citeste aici mai mult despre Uranus in Taur pana in 2026.

Ceea ce se va intampla este ceva la care, desigur, nu ne puteam gandi. Uranus este cunoscut ca aduce neasteptatul. Este salbatic si rebel iar mottoul lui este „Schimba-te sau vei fi schimbat”. Cert este ca la capatul acestor 8 ani, vom fi cu totul diferiti decat suntem acum.

Iata horoscopul saptamanal BANI pentru 11-17 iunie 2018:

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o saptamana ideala daca vrei sa iti promovezi colaborarile. Fa ceva din care sa iasa beneficiu pentru actualele parteneriate sau sa pui bazele unora noi. Ai grija la comunicare, poate fi ingreunata in a doua parte a saptamanii, deci trebuie sa depui eforturi mai mari ca sa iti indeplinesti planurile inclusiv financiare. Restructureaza-ti planurile financiare dupa ce discuti cu membrii familiei sau propuneti-va sa va tineti de actualul buget. Pot aparea discutii despre bani si cheltuirea lor si nu ai nevoie de asa ceva in loc de armonie si iubire.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile vor merge bine la munca, locul de unde iti vin banii. Vei avea ocazia sa iti revendici cu pasiune ceea ce meriti, sa iti pui planurile in ordine si sa lupti pentru lucrurile in care crezi. Noi colaborari vor incepe si te vor duce spre schimbari placute, fie in cariera fie in munca de zi cu zi. In ceea ce priveste banii, saptamana iti este favorabila unei vanzari pe care e bine sa o faci acum, pentru ca saptamana urmatoare va fi mai dificil sa atragi bani spre tine prin aceasta procedura.

