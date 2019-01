HOROSOCOP: Fenomen rar și major. Cum vor fi influențate zodiile? Berbecii se gândesc la o schimbare majoră, Gemenii trebuie să o ia de la capăt

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Traim un fenomen astral major, rar si extrem de binecuvantat in aceasta perioada, care va tine pana pe 5 martie 2019 : toate planetele sistemului solar sunt in miscare directa, deci nu exista niciun astru care sa ne puna la teste karmice prin miscarea sa retrograda. Din contra, cand un astru e in miscare directa, beneficiem si noi si suntem in miscare spre viitor cu toate panzele sus si motoarele turate !

HOROSCOP. Dar ce inseamna, pentru noi toti colectiv si pentru fiecare zodie in parte, faptul ca TOATE planetele merg tot inainte, fara urma de incetinire, oprire, frana, repornire?

HOROSCOP. Pe 6 ianuarie, Uranus a iesit din retrograd si s-a alaturat celorlalte planete aflate deja in miscare directa. Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun si Pluto, toate merg cu gratie si armonie inainte. Cand planetele sunt toate in miscare directa, se deschide o puternica si imensa fereastra in timp, prin care avem parte de progres rapid in toate domeniile vietii noastre.

HOROSCOP. Sunt ani la rand cand asa ceva nu se intampla si suntem “sicanati’ de astre prin diverse blocaje sau amanari din drumul spre viitor. Insa acum avem semaforul pe verde aprins, avem unda verde sa ne lansam cele mai importante planuri, relatii, vise si sa si vedem cum are loc un progres imens.

HOROSCOP. Foloseste acest interval de timp pentru ca va dura doar pana pe 5 martie 2019 cand Mercur intra in primul retrograd al anului. Vom avea o scurta fereastra de timp, tot asa cu toate astrele in miscare directa, din 28 martie – cand Mercur iese din retrograd – pana in 10 aprilie, cand intra Jupiter in retrograd.

HOROSCOP. Apoi, absolut tot anul va fi plin de diverse tranzite retrograde, fiecare cu tema sa, provocarea si lectia sa pentru noi.

HOROSCOP. Ce inseamna pentru zodia ta acest fenomen rar si benefic cu nicio planeta retograda pana in 5 martie 2019 ?

HOROSCOP. BERBEC

Te-ai gandit mai intens in ultimul timp sa pleci din oras spre o zona mai putin urbana, poate cu locuinta definitiv, sau invers, sa te duci sa locuiesti in (alt) oras ? Pregateste-te sa iti revizuiesti situatia imobiliara pentru ca te pot astepta schimbari.

Jupiter te sustine in zona expansiunii, deci profita de orice ocazie ca sa iti extinzi orizonturile. Vei avea noroc si pentru calatorii internationale, mai ales daca vrei sa inveti prin noi experiente. Poti sa te dezvolt si ramanand mai aproape de casa, deci investeste in tine, vei gasi oportunitati de crestere peste tot. Conecteaza-te cu oameni de suflet si pe care ii simti ca facand parte din viitorul tau. Neptun te va ajuta pe directia spiritualitatii si gandurilor subconstientului, deci nu uita sa iti asculti intuitia, vocea interioara care iti da directia buna.

HOROSCOP. TAUR

Esti pregatit pentru schimbari semnificative in bine ? Uranus, planeta inovatiei, este aici ca sa te ajute sa iti imbratisezi creativitatea si rebelul din tine. Te poti simti ca si cum creierul se restarteaza, ambitiile si vocea interioara ies la suprafata cu tarie pentru a te reafirma cine esti de fapt.

Jupiter si Venus iti dau o mana de ajutor financiara si in relatii. Daca ai nevoie sa imprumuti bani, ii vei avea dar studiaza inainte detaliile implicate.

Totodata, esti binecuvantat cu aventuri, cresteri si oportunitati de calatorie. Fa-ti asadar timp sa iti extinzi orizonturile.

HOROSCOP. GEMENI

Fii deschis la schimbari in aceasta perioada. Luna, care este coordonatorul tau financiar, a fost in eclipsa totala pe 21 ianuarie, iar eclipsele lunare inseamna finaluri si finalitate, dar fiecare final vine cu noua intelegere a cum este mai bine de fapt sa mergem inainte. Fii pregatit pentru ce iti aduc toate astrele ce merg direct acum !

Jupiter este aici sa iti umple relatiile apropiate cu noroc, deci relatiile actuale pot atinge puncte de cotitura importante. Daca nu iti sta mintea la iubire, Jupiter te va sustine spre parteneriate fantastice in afaceri sau arta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.