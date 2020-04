Horscop tarot pentru săptămâna în curs. Taurii și-au asumat prea multe responsabilități, Scorpionii dau înapoi din cauza fricii

Horscop tarot BERBEC

5 de bate

Aceasta carte inseamna, deseori, competitie. Poate fi in cariera, dar si in amor. Nu-ti fie frica de competitie. Trebuie sa stii ca ai ceva de oferit si poti iesi in castig. Cand iti apare aceasta carte trebuie sa ai incredere in fortele proprii. Sa fii mai puternic ca niciodata. Tine capul sus, ai incredere ca vei ajunge in momentul potrivit la locul potrivit. Poate ca te gandesti sa faci o schimbare in cariera. Daca da, ai toate sansele sa fie o miscare de succes.

Horscop tarot TAUR

10 de bate

Aceasta carte vine sa-ti transmita mesajul ca ti-ai asumat mai multe responsabilitati decat poti duce. Este clara presiunea la care te-ai supus singur. Esti supraincarcat si te simti blocat total, atat din punct de vedere emotional, cat si fizic. Starea ta de spirit este in scadere. In acest moment orice schimbare ti s-ar putea parea o sarcina imposibila, intrucat ai atatea pe cap. Si totusi, nu vei putea sa te eliberezi, daca nu iti aduci ordine in prioritati.

Horscop tarot GEMENI

3 de cupe

Aceasta carte simbolizeaza celebrarea, prietenia, creativitatea, colaborarea. Cartea infatiseaza trei fete tinere care danseaza in cerc, tinand in aer, deasupra capului, cate o cupa, ca si cand ar toasta si ar celebra un succes. Ele se uita una la cealalta cu apreciere, onoare si respect si pare ca sunt legate de o conexiune emotionala, de o prietenie temeinica. Este ca si cand una se ridica pe cealalta, iar toate trei celebreaza succesul grupului. Pamantul este plin de flori, fructe, dovleci, simbolizand abundenta recoltei.

