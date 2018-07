Mantra zodiei tale pentru săptămâna 2-8 iulie 2018. Cere și ți se va da!

Mantra saptamanii. Iata mantra saptamanii 2 – 8 iulie 2018 pentru fiecare zodie. In aceasta prima saptamana a lunii iulie, fiecare zodie va primi mantra cea mai potrivita pentru predispozitia astrala a acestei perioade. Saptamana porneste cu 4 planete retrograde la care se adauga de joi si miscarea retrograda a astrului vindecarilor ranilor noastre profunde, Chiron. Chiron sta in Berbec pana in 2024, dandu-ne ocazia de a ne vindeca dureri vechi ramase nerezolvate.

Energiile sunt puternice, miscarea retrograda a planetelor ne trimite spre interiorul nostru pe diversele teme guvernate de fiecare planeta, spre ce gandim si ce simtim. Daca ce traim ne place, e bine. Daca nu, in loc sa ne suparam pe exterior, e nevoie sa ne orientam spre noi insine cu intrebarea : Oare ce trebuie sa cred din moment ce am atras o asemenea situatie in viata mea? O intrebare grea dar vindecatoare.

In vremuri provocatoare ca acestea, mantra saptamanii este ca o oaza de bine mult necesar.

O mantra este, practic, o afirmatie vindecatoare, de energie inalta, ce contine un gand inaltator ce da speranta, putere, optimism, bucurie si astfel contribuie la schimbarea gandurilor vechi ce ne stapanesc si ne dau stari emotionale negative.

Citeste-ti mantra zilnic, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi. O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta la reducerea stresului inutil din viata, reamintindu-ti sa mentii lucrurile simple, fara drama, sa cauti motive de stare de bine chiar si din cele mai simple lucruri, fara a lua nimic la modul personal, ramanand integru in ceea ce spui sau faci, in pace si claritate.

Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor. Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Tot ce este mai bun urmeaza sa vina de acum incolo

Prezentul nu este viitorul. Singura lege fundamentala a vietii este schimbarea. Daca lucrurile nu arata bine acum, nu te ingrijora. Rezista si respira.

Intotdeauna sa tii minte ca situatia ta prezenta, indiferent cum este ea si de ce este ea acum, NU este destinatia finala a vietii tale si povestea nu ti se opreste aici. Daca ai incredere in Univers, vei vedea ca mereu, dar mereu, dupa ploaie apare soarele sau curcubeul.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Lucruri rele pot duce la lucruri bune

Este doar perceptia noastra care decide ca ceva este negativ sau pozitiv. Adevarul este ca pentru Univers lucrurile sunt egale. Nu stii ce lucru bun poate iesi dintr-o experienta ce acum nu iti place.

Uneori, lucrurile rele care ni se intampla in viata ne pun direct pe o cale care ne duce la cel mai bun lucru ce ni s-ar putea intampla vreodata. Nu subestima puterea Universului de a-ti livra cel mai mare bine, prin cele mai nebanuite mijloace.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Eu sunt in continua miscare

Viata este in continua miscare. Daca esti intr-o relatie proasta, iesi din ea. Daca iti urasti jobul, da-ti demisia.

Daca nu iti place unde esti cu viata ta, energia din tine este activa si dornica sa se manifeste sa te duca in alt loc care iti place mai mult. Daca nu iti place unde esti, muta-te undeva ca sa iti placa. Nu esti un copac. Uneori tot ce ai nevoie ca sa fii fericit este curajul de a accepta ca nu esti fericit.

