Horoscop. Mantra saptamanii. Iata mantra saptamanii 25 iunie – 1 iulie 2018 pentru fiecare zodie. In aceasta saptamana, fiecare zodie va primi mantra cea mai potrivita pentru predispozitia astrala a acestei perioade. Ultima saptamana din luna iunie aduce intrarea lui Marte in retrograd in Varsator, apoi Luna plina in Capricorn si mutarea lui Mercur in Leu.

Marte intra in retrograd o data la 2 ani si miscarea sa nu trece neobservata.

Marte conduce energia, actiunea, pasiunea, initiativa, felul in care te impui in lume dar automat si impulsurile noastre animalice, dandu-ne tendinta spre agresiune, furie si salbaticie. Cu toate acestea, Marte ne si motiveaza sa mergem inainte dupa obiectivele noastre, aducandu-ne foarte aproape de implinirea celor mai adanci dorinte.

Cand Marte este retrograd, vitalitatea este scazuta deci orice actiune directa si initiata de noi devine dificila.

Citeste-ti mantra zilnic, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi.

O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta la reducerea stresului inutil din viata, reamintindu-ti sa mentii lucrurile simple, fara drama, sa cauti motive de stare de bine chiar si din cele mai simple lucruri, fara a lua nimic la modul personal, ramanand integru in ceea ce spui sau faci, in pace si claritate.

Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor. Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum.

Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu imi accept toate noile inceputuri

Nimeni nu s-a nascut invatat. Pentru fiecare moment de nou inceput pe care il traiesti si in care poate nu stii tot ceea ce ar fi bine sa stii – o noua cariera, un hobby, o relatie – iti reamintesti ca esti pe calea aceasta a vietii ca sa inveti si sa te perfectionezi in fiecare clipa. Fiecare maestru a inceput ca un elev candva.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Progresul este mai bun decat perfectiunea

Perfectiunea este dificil de obtinut iar o viata traita in obsesia ei creeaza frustrare si devalorizare. In schimb, progresul este mereu posibil. Cand muncesti spre un obiectiv, mentine-ti o atitudine de “totul sau nimic”. Focuseaza-te pe portiuni mici de crestere si imbunatatire in loc de un final apoteotic. Satisfactia iti va fi uriasa si constanta.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Schimbarea este buna

Schimbarea este o provocare. Este o ruptura din rutina, o oportunitate de a-ti asuma riscuri, o sansa sa inveti ceva nou. Schimbarea duce viata mai departe si mentine lucrurile interesante. Schimbarea este infricosatoare dar este inevitabila. Nu o poti evita, asa ca mai bine fa maximum din ea.

