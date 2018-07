MERCUR RETROGRAD 2018. Berbecii revin la iubiri mai vechi, Taurii trebuie să-și facă curățenie în viață. Cum sunt influențate restul zodiilor

Foto: Pixabay.com

MERCUR RETROGRAD 2018. Mercur retrograd iulie 2018. Mercur, planeta comunicarii, gandurilor si calatoriilor scurte, intra retrograd in Leu a doua oara pe 2018 incepand de joi 26 iulie pana pe 19 august. Iata ca Mercur se alatura spectacolului astral cu 5 astre in miscare retrograda acum – Marte, Saturn, Neptun, Pluto si Chiron – dar si cu atmosfera specifica celor 3 eclipse dramatice ale acestei veri.

MERCUR RETROGRAD 2018. Toate aceste miscari si combinatii planetare ne dau multa treaba in aceasta vara pentru a ne intoarce la aspecte din trecut si a le revizui si reface ca sa fie bine de data aceasta.

MERCUR RETROGRAD 2018. Este relatia actuala / jobul actual / stilul de viata actual cu adevarat ce vrei ? Poate vei simti lucrurile diferit sub acest tranzit sau poate vei vedea cum visele iau o cu totul alta intorsatura neasteptata de directie.

MERCUR RETROGRAD 2018. Mercur retrograd de acum poate fi suparator din pricina schimbarilor neasteptate ce te pot face nervos si furios.

MERCUR RETROGRAD 2018. Poate creste riscul certurilor, conflictelor si problemelor in calatorii. Foloseste-ti bunul simt, prudenta si rabdarea ca sa eviti actiuni impulsive, exagerari si riscuri asumate. Fii pregatit pentru neprevazut ramanand deschis la minte si flexibil. Fii dispus sa iti ajustezi planurile drept raspuns la circumstantele care se schimba. Cand Mercur revine in miscare directa, el va avea o influenta calma ce va restabili armonia in viata si relatii.

MERCUR RETROGRAD 2018. Mercur retrograd aduce erori in comunicare si caderi in tehnologie, anxietate nervoasa, intarzieri in calatorii sau obiecte pierdute.

MERCUR RETROGRAD 2018. Ai grija la cuvintele tale, nu reactiona impulsiv, nu te certa chiar daca esti provocat. Ia-ti pauza sau zile libere daca te simti coplesit de un ritm haotic. Verifica de doua ori emailurile sau postarile in social media inainte de a le trimite.

MERCUR RETROGRAD 2018. Evita sa semnezi contracte urmare a unor negocieri de afaceri. Unele detalii importante nu vor fi inca disponibile si nu toti partenerii sunt sinceri si de incredere.

MERCUR RETROGRAD 2018. Daca pleci in calatorii, verifica-ti masina inainte de drum. Apropos de calatorii, te poti astepta ca trecutul sa revina in viata ta, fie ca apar oameni din trecut fie ca esti purtat de Univers in portiuni din trecut pentru a repara ce a ramas in neregula candva pentru tine.

MERCUR RETROGRAD 2018. Ti se permite sa calatoresti inapoi in timp, sa salvezi ce se merita a fi salvat – poate insasi fiinta sau portiuni din sufletul tau ce au ramas captive in situatii dramatice chiar din copilarie – si sa mergi mai departe intreg si vindecat spre un cu totul alt viitor.

MERCUR RETROGRAD 2018. Multitudinea de astre retrograde si de eclipse comprimate in aceeasi perioada creaza o energie de vacuum acum, ceva ce natura detesta. Natura intotdeauna se grabeste sa umple orice gol insa acum ai sansa rara de a merge si a revizui ceva, de a face ce trebuie facut acum, de a rosti ceea ce trebuie rostit. Este vara, suntem in zodia Leului iar energia Soarelui in Leu ne da putere si valoare de Leu. Nu te teme !

MERCUR RETROGRAD 2018. Mercur retrograd iulie 2018. Rezolva orice a ramas sa iti ingreuneze inima.

MERCUR RETROGRAD 2018. Lucrurile in Univers au capatat o asemenea viteza acum incat nu mai putem face nimic decat sa stam deoparte si sa ne bucuram de spectacol. Dupa ce cade cortina, vom avea destul timp sa analizam si revizuim situatiile.

MERCUR RETROGRAD 2018. La ce sa te astepti in functie de zodie sub Mercur retrograd in Leu?

MERCUR RETROGRAD 2018. Mercur retrograd iulie 2018. BERBEC

Draga Berbec, trei cuvinte se aplica aici: iubiri vechi revin! Mercur retrograd atinge zona vietii tale amoroase asa ca fii pregatit pentru un contact cu trecutul tau amoros sau pentru o a doua sansa la iubirea care nu a reusit sa infloreasca candva. Este timpul si sa iti regandesti atitudinea din jurul aspectelor inimii si despre a-ti asuma riscuri in general. Ce trebuie sa faci ca sa gasesti mai multa fericire in viata? Ce te tine in loc de la a gasi iubire sau de la a te exprima creativ? Este un bun moment sa revezi un vechi hobby sau sa te reconectezi cu un copil.

MERCUR RETROGRAD 2018. Mercur retrograd iulie 2018. TAUR

Este timpul pentru o casa mai curata si pentru mai multa claritate, draga Taur! Asta poate insemna curatenie fizica a locuintei in care iti reamintesti cu bucurie de vechi clipe frumoase. Dar poate fi vorba si de curatarea casei tale emotionale prin revizuirea unor vechi situatii pentru a le vedea intr-o noua lumina. Va fi nevoie sa fie rostite cuvinte si converstatiile vor trebui sa aiba loc cu un parinte. Este momentul sa te retragi si sa petreci si timp singur. Este si momentul sa reconsideri daca ti-ai setat casa in locul potrivit, sa sapi prin arborele genealogic pentru a-ti descoperi radacinile sau sa ai parte de o terapie folositoare pentru suflet.

