Mesaj rune pe zodii săptămâna 14-20 ianuarie 2019. Etalarea runelor și un mesaj important la orizont!

Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie etalate pentru saptamana 14-20 ianuarie 2019. Runele descifreaza taine universale cu mesaje profunde, intelepte si ofera previziuni de mare folos.

Runele sunt caractere magice si alfabetice ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice, insa sunt folosite cu succes si in zilele noastre. “Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta. Ele pot fi facute din orice material, dar cele mai uzuale sunt din piatra sau lemn, cu simbolul din alfabetul runic sculptat in ele. Cele mai comune sunt cele cu alfabetul runic german si contin 24 rune.

Runele erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor, variilor obiecte sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni.

Legenda spune ca fiecare runa are radacinile adanc in pamanturile sacre, deci poseda o mare putere magica si abilitatea de a ne conecta cu puteri inalte.

Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Sculptand runele pe tavi de lemn, in pietre, pe vase, oamenii din vremurile antice invocau entitatea acelei rune pentru o anumita semnificatie dorita. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata. Conform legendelor, fiecare runa are o origine sacra si este un semn sacru cu puteri magice ce are abilitatea conectarii cu o putere mai mare.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

Citirea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibila in zilele noastre.

La ce sunt folosite runele. Cu ce te pot ajuta

Cu ajutorul metodei de citire a runelor, putem primi o intelegere mai profunda a situatiilor viitoare sau a intrebarilor pe care le avem. Runele ne pot calauzi prin dificultati si ne dau o mana de ajutor cu privire la predispozitiile viitoare. Ele ne ofera sugestii despre cum sa actionam sau sa ne comportam pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Mesajele de la rune nu iti pot spune exact ce trebuie sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu si te calauzesc, dar trebuie sa iti folosesti propria intuitie si sa iti lucrezi propriile detalii ale vietii de unul singur. Tine minte ca viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai si sa isi ia propriile decizii. De aceea suntem fiinte divine cu liber arbitru.

Daca nu iti place ceea ce iti sugereaza un mesaj de rune, esti total liber sa iti alegi alta directie si sa urmezi o alta cale !

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa germanica etalata : SOWULO (cu fata in sus)

Acum este un timp minunat pentru toate lucrurile pe care le iubesti in viata, oameni, locuri, obiecte si situatii. Aceasta este o runa foarte pozitiva si sugereaza ca orice ti-ai pune in minte va atrage succesul. Daca esti in cautarea ghidului tau spiritual, runa iti sugereaza ca te apropii de rezultat. Acum este un timp pentru incredere in tine, o oportunitate sa incerci lucruri noi si sa explorezi noi directii din calatoria ta prin viata, in care fie faci actiuni noi in directii noi, fie faci acelasi tip de actiuni dar cu o gandire noua. Daca te-ai ingrijorat in ultimul timp, acum este momentul sa iti recapeti controlul si sa lucrezi spre rezultatele pozitive pe care le doresti.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa germanica etalata : ANSUZ (cu fata in sus)

Ansuz iti sugereaza ca exista o semnificatie in totul in preajma ta. Incearca sa te asiguri ca ai canalele de comunicare deschise si functionale intre tine si cei dragi. Este o buna saptamana sa pui mana pe telefon, mail sau sa scrii cuiva, in special daca ai tot amanat acest lucru. Acum vei putea primi raspunsurile pe care le cautai de mult timp. Raspunsurile pot fi deja acolo ca tu sa le vezi. Cauta semne si confirmari in preajma ta, dar chiar daca nu vezi mesajele, ghidarea va veni spre tine in vise.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa germanica etalata : WUNJO (cu fata in sus)

Wunjo iti sugereaza ca vine o perioada de bucurie si fericire pentru tine. Exista potentialul sa fie o perioada memorabila a vieti tale dar nu uita sa impartasesti norocul tau cu cei din jur, chiar daca nu vezi niciun beneficiu din faptul ca faci asta. Wunjo iti mai sugereaza si ca este un timp sa te bucuri de familia extinsa si de prieteni. Se prezinta o perioada plina de impliniri pentru tine. Daca esti singur, cineva poate intra in viata ta si va aduce o mare diferenta in bine pentru tine. Si prieteniile devin mai apropiate si mai pline de satisfactie.

