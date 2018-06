Mesaje îngeri păzitori zodii pentru această săptămână. Întreabă și ți se răspunde!

Iata mesajele ingerilor pazitori ai fiecarei zodii pentru perioada saptamanii 4-11 iunie 2018. Fiecare persoana este o fiinta spirituala care a venit pe acest pamant insotit de ingeri protectori si ghizi spirituali, tocmai pentru a fi calauzit, protejat si iubit in timp ce sufletul isi manifesta experientele si lectiile pentru care a ales acest trup anume in acest loc din timp si spatiu.

Ingerii iti sunt intotdeauna alaturi si vor sa te ajute, dar ei functioneaza dupa legile Universale printre care si cea a liberului arbitru care permite omului sa isi faca propriile alegeri fara sa fie calauzit, tocmai pentru a experimenta ce se intampla cand alege x fata de ce se intampla cand alege y si asa se manifesta legea karmei – actiune urmata de consecinta.

Daca vrei ajutorul ingerilor tai, trebuie neaparat sa le ceri asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri!

Ei intervin doar atunci cand fie esti in mare pericol, fie te abati prea mult de la drumul sufletului. Exact asa cum face si un parinte cu copiii sai la locul de joaca.

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Invata sa vorbesti mereu cu ingerii tai asa cum faci cu cel mai bun prieten.

Vei fi uimit cata claritate primesti si cat de mult bine va veni usor pe calea ta. Vei invata sa accepti faptul ca ceva ce nu s-a intamplat conform dorintei tale este de fapt un lucru bun. Cine stie de ce rau ai fost ferit de ingeri daca s-ar fi intamplat ce vroiai?

Si tu simti ca esti indrumat si calauzit de ingerii tai ? Dovezile sunt in jurul tau, semne, “coincidente”, sincronicitati in care parca cineva a asezat cu mana ca tu sa fii intr-un loc si nu in altul, sa ti se intample un lucru aparent inexplicabil ca sa fii ferit de altceva mult mai rau.

Ingerii iti lasa semne in permanenta, prin lucruri la indemana ta. Iata cele mai comune semne prin care recunosti ca ingerii iau legatura cu tine, precum si cea mai puternica rugaciune catre ingerii pazitori.

Ingerii care iti vegheaza zodia in care te-ai nascut fac parte din ingerii de la nastere, pentru ca data nasterii determina zodia persoanei.

Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

Ce intrebare vrei sa pui acum ingerilor tai? Iata pasii:

1 respira adanc si rar de 3 ori.

2 inchide ochii si pune mana pe inima ta.

3 simte care este intrebarea, preocuparea sau cerinta pe care o ai de formulat si despre care doresti sa primesti o calauzire sau un raspuns de la ingeri. Apoi citeste la zodia ta.

4 daca raspunsul nu are APARENT sens sau legatura cu ce ai intrebat, este pentru ca primesti acel mesaj de care are nevoie sufletul tau acum; acesta este prioritar. Gandeste-te bine si vei intelege de ce l-ai primit.

Inger ingerasul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine si ma invata sa fac bine, eu sunt mic, tu fa-ma mare, eu sunt slab, tu fa-ma tare…

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Esti pe calea cea buna

Ai primit aceasta carte ca o confirmare ca gandurile si actiunile tale merg in directia potrivita pentru implinirea misiunii personale si dobandirea pacii launtrice in aceasta viata. Asculta cu atentie calauzirile launtrice iar ingerii te aplauda ca le urmezi cu credinta. Desi nu vezi clar ce urmeaza sa se intample, ingerii vor sa stii ca ei te calauzesc si te protejeaza la fiecare pas pe care il faci. Acum e momentul potrivit sa incepi un nou proiect, o afacere, un stil de viata, o carte. Ai incredere pentru ca vei fi sprijinit financiar pe masura ce iti urmezi planurile.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Dumnezeu se ocupa de problemele noastre

Aceasta carte iti aduce mesajul linistitor ca Dumnezeu se ocupa de asta, ingrijindu-se de toate amanuntele. Lasa toate grijile in seama Lui si inceteaza sa mai inoti impotriva curentului. Exista un curs natural pe care il are aceasta situatie si este important sa ai incredere ca lucrurile merg in directia buna pentru ca asa este.

Semnificatii posibile: cere ajutor si permite sa il primesti atunci cand iti este oferit; Dumnezeu ti-a auzit rugaciunile si ti-a raspuns la ele; o rezolvare miraculoasa este deja in curs; bucura-te de viata, caci Dumnezeu are grija de orice problema ar aparea.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Copiii tai sunt vegheati de ingeri

Ingerii vor sa stii ca ei acorda o atentie deosebita copiilor tai. Ii calauzeste sa ramana in siguranta, sa isi dezvolte inzestrarile spirituale, sa isi descopere si sa isi urmeze misiunea divina personala in aceasta viata. Ingerii te asigura ca toti ingerii tai pazitori sunt demni de incredere si te influenteaza in bine.

Semnificatii posibile: Misiunea ta personala in viata implica si copiii; ai asigurata o sarcina si nastere sanatoasa; o adoptie se va realiza cu succes; fa-ti timp sa fii alaturi de copiii de cristal; ingrijeste-te de copilul tau interior, jucandu-te, veselindu-te, iubindu-te; un copil din ceruri este fericit si iti trimite iubire; copiii tai sunt bine; lasa grijile privind copiii in seama lui Dumnezeu si al ingerilor.

