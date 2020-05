Numerologia numelui: Ce spune numele tău despre tine

Numerologia numelui: Numarul sufletului se calculeaza adunand valoarea tuturor vocalelor din numele tau (cel inscris pe certificatul de nastere). Suma trebuie redusa la o singura cifra, exceptie facand 11 si 22.

Valoarea vocalelor este urmatoarea:

A – 1

E – 5

I – 9

O – 6

U – 3

Exemplu: Ana Maria Stanga

AAAIAAA

1+1+ 1+9+1+1+1= 15; 1+5 =6

Numerologia numelui: Numarul sufletului #1

Dorinta ta este sa fii cel mai bun. In universul tau, tu esti soarele si totul se invarte in jurul tau. Iti place sa fii in centrul atentiei. Una din lectiile pe care sufletul tau le recunoaste este “Sa conduci inseamna, de fapt, sa fii in slujba celorlalti”. Numarul sufletului 1 este numarul liderilor, al pionierilor, al persoanelor gata oricand sa aprinda lumina in intuneric.

Numerologia numelui: Numarul sufletului #2

Dorinta ta este sa fii admirat si iubit de toata lumea. Vrei sa fii considerat special si daca cineva te dezamageste ai tendinta sa te comporti ca si cand ar fi sfarsitul lumii. Una din provocarile sufletului tau este sa iti dai seama ca numai Dumnezeu este perfect, iar ceilalti nu pot fi perfecti in actiunile lor. Numarul 2 este numarul cooperarii, al diplomatiei, al muncii in echipa pentru indeplinirea unor obiective.

Numerologia numelui: Numarul sufletului #3

Tanjesti dupa situatiile in care iti poti exprima personalitatea. Ti se potriveste ceva in lumea artistica, a teatrului. Stralucesti atunci cand ai de facut ceva ce implica o audienta, un public: actorie, cantat, politica. Provocarea sufletului tau poate fi sa recunosti ca poti avea multi critici. Numarul sufletului 3 este numarul optimismului, al energiei, al divertismentului si al imaginatiei. 3 este numarul creatiei.

