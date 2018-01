Zodiac chinezesc 2018. Ce talismane norocoase sa porti in Anul Cainelui de Pamant

Pixabay

Zodiac chinezesc 2018. Anul 2018 sta sub semnul Cainelui de Pamant. Iata ce talismane norocoase sa porti, in functie de zodia in care te-ai nascut.

Zodiac chinezesc 2018: Sobolan

2018 nu pare cel mai norocos pentru Sobolan. Nativii acestei zodii simt nevoia sa se lupte cu tot ce intalnesc in cale. Pentru a depasi obstacolele, lor li se recomanda Pagoda celor 5 elemente si amuleta Lung Ta.

Zodiac chinezesc 2018: Bivol

Semne bune anul 2018 are pentru Bivol. Se intrevad multiple oportunitati in afaceri. Dar n-ar strica, insa, sa ai si amulenta Tai Kai si Mingea de Foc.

Zodiac chinezesc 2018: Tigru

In 2018, zodia Tigrului sta sub semnul energiei debordante, a vitalitatii si a crestivitatii. Pentru si mai mult noroc, acestei zodii ii sunt recomandate amuleta Lung Ta si Mingea de Foc.

Zodiac chinezesc 2018: Iepure

Semne bune anul 2018 are si pentru Iepure. In ciuda situatiilor dificile cu care se va confrunta, Iepurele va reusi sa razbeasca. Pentru a reduce stresul, nativii zodiei au nevoie de amuleta Hum si Anti-Furt.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.