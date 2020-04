Zodiac chinezesc pentru săptămâna 6-12 aprilie 2020. Răbdare pentru Șobolani, schimbări pentru Tigrii

Iată mesajul înțelepților din Orient pentru fiecare zodie, în noua săptămână.

Zodiac chinezesc saptamana 6-12 aprilie 2020 pentru Șobolan

Fa un pas in spate in acesta saptamana. Nu te grabi, ia-o incet. Graba nu doar ca nu te va ajuta sa rezolvi problemele mai repede, dar va conduce si la o stare de confuzie si chiar la dezamagire. Foloseste numai informatiile de care esti foarte sigur, nu incerca artificii, mai ales daca primesti sfaturi de la o persoana pe care nu cunosti foarte bine. Spre mijlocul saptamanii, rabdarea va face diferenta.

Zodiac chinezesc saptamana 6-12 aprilie 2020 pentru Bivol

Ar trebui sa-ti faci timp in aceasta saptamana sa rezolvi tot ce ai de rezolvat. Dar pentru a reusit acet lucru, trebuie sa fii foarte organizat. Nu te lasa ispitit sa te indepartezi de la programul tau, indiferent cine iti face propunerile. Spre mijlocul saptamanii, fii deschis unor idei noi. Nu se stie niciodata ce pot aduce. Weekend-ul este o perioada propice sa te relaxezi si sa te distrezi.

Zodiac chinezesc saptamana 6-12 aprilie 2020 pentru Tigru

Acorda atentie realitatii cand iei decizii in aceasta saptamana. Nu iti poti baza actiunile viitoare pe vise si imaginatie. Mijlocul saptamanii se anunta aglomerat in plan casnic. Nu este exclusa o mutare in casa noua, o redecorare sau macar o reorganizare a dulapurilor. Weekend-ul iti aduce prilejul unor intalniri cu prietenii. Se anunta relaxare si distractie.

