Zodiac chinezesc săptămânal 14-20 ianuarie 2019. Noul mesaj înțelept chinezesc!

Iata zodiac chinezesc pentru saptamana14-20 IANUARIE 2019. Inca suntem in Anul Chinezesc 2018 ce a inceput pe 16 februarie 2018 si care tine pana pe 4 februarie 2019. Acesta este guvernat de Cainele de Pamant. Anul 2019 va fi anul Mistretului de Pamant.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul 2018 al Cainelui de Pamant este un an in care dorim sa ne relaxam mai mult, fara ca cinicul Caine sa ne transmita griji suplimentare prin forta sa. Vom simti in acelasi timp si ochiul vigilent al Cainelui care este forta principala in pastrarea linistii si ordinii, urmarindu-ne peste tot. In afara acestui sentiment de neliniste nu exista niciun alt motiv de alarmare. Putem sa ne desfasuram afacerile mai departe pentru ca va sta mereu de paza Cainele. Anul acesta va aduce pentru toti o mare doza de integritate in intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa incredere. Nimic nu ne va ingrijora atata vreme cat vom ramane pe calea ce dreapta.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Urmeaza-ti intelectul in loc de emotii chiar si cand vine vorba de decizii marunte ale saptamanii. Vor fi subiecte in familie care au nevoie de abordarea ta sigura si rationala. Asta este adevarat in special daca subiectele se invart in jurul copiilor sau tinerilor. Dupa mijlocul saptamanii, ocupa-te de toate treburile tale inainte sa se adune restante. Weekendul va fi despre a aduna cei mai apropiati prieteni in preajma ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Nu uita de nicio programare sau de vreun mesaj important in aceasta saptamana. Stai cu ochii pe ce ai de facut si totul va decurge in regula. Mijlocul saptamanii este un timp excelent pentru a pune eforturi in plus in relatiile de iubire si in prieteniile apropiate. Viata nu este toata despre munca. Este si despre oamenii la care tinem. In weekend, vei avea nevoie sa raspunzi nevoilor altora.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Da dovada de rabdare la munca in aceasta saptamana. Nu toata lumea are talentul si abilitatile tale. Deasemenea, daca studiezi, nu te grabi sa iei o decizie majora cu privire la calea ta viitoare. Dupa mijlocul saptamanii, vei face progresul dorit si te vei simti ca te indrepti undeva cu sens. Asta e adevarat fie ca preocuparile tale sunt despre un parteneriat amoros fie despre cariera. Relaxeaza-te si bucura-te de weekend.

