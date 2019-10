10 octombrie. Misterul numerologic al lui 10.10

Foto: Pixabay.com

10 octombrie. Data de 10 octombrie (10.10) aduce cu ea o dubla energie karmica.

10 octombrie. In numerologie, numerele indica relatii cu karma. Numarul 10 este un numar karmic. Data de 10.10 (10 octombrie) este un bun prilej de reset. O zi in care se aliniaza energiile inceputurilor. O zi in care te eliberezi de “datoriile” trecutului. 10.10 este un moment de iertare, de eliberare, de traiectorii noi.

10 octombrie. Numarul 1 si numarul 0

10 octombrie. Data de 10 octombrie (10.10) este una speciala, fiind a zecea zi din a zecea luna a anului. Ea inseamna deschidere spre optimism, spre indeplinirea dorintelor. Zece este numarul destinului. Este punctul de lansare a individualitatii, a creativitatii, a independentei. Numarul 10 contine doua cifre importante in numerologie 1 si 0, numarul liderilor (1) si numarul amplificarii (0).

10 octombrie. In Tarot, cartea Roata Norocului este numerotata 10 semnifica schimbarea, oportunitatile si dezvoltarea. In astrologie, 10 este asociat cu Capricornul, zodia carierei, a determinarii si ambitiei.

10 octombrie. Octombrie este prima luna din an care are doua cifre in component si este puternic influentata de Balanta, zodia echilibrului. Octombrie incepe sirul lunilor de final de an si este punctul de balanta intre ceea ce ai fi vrut sa faci si ceea ce ai reusit sa faci.

10 octombrie. De asemenea, 10 este numarul karmei. A venit vremea recompenselor. In viata, totul se plateste.

10 octombrie. Data de 10.10 presupune resimtirea energiei liderului, dar amplificata. In aceasta zi ai parte de o invitatie ca sa incerci ceva nou. Ca sa mergi inainte cu convingerea ca vei reusi. Numarul 10 este considerat un numar norocos, un numar care te elibereaza de trecut. Nu trebuie decat sa prinzi putin curaj.

10 octombrie. Cum sa cureti energiile in 10.10

10 octombrie. Pentru ca 10 octombrie (10.10) este o data speciala, iata cum sa iti cureti energiile.

10 octombrie. 1. Scrie o lista cu “pacatele” trecutului si apoi da-i foc. Prin foc te eliberezi de ele si te purifici.

10 octombrie. 2. Scrie o lista cu oamenii importanti din viata ta despre care consideri ca ti-au gresit la un moment dat. Da foc hartiei si te/ii vei elibera de canalele energetice care va leaga.

