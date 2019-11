11 noiembrie 2019. Se deschide un nou portal energetic. Ritual puternic pentru 11.11

Foto: Pixabay.com

11 noiembrie 2019. Pentru cei care studiaza stiinta numerologiei si impactul pe care 11.11 il are asupra vietii umane are o semnificatie aparte. De ce?

11 noiembrie 2019. Pentru ca vom avea parte de o puternica manifestare numerologica si energetica. NU subestima aceasta data!

11 noiembrie 2019. Fiecare numar poarta energia sa, iar cand aceste numere se unesc ele iti pot transmite un mesaj puternic. Data nasterii are un impact major asupra fiecaruia din punct de vedere numerologic. La fel si numarul casei in care locuiesti. Nu mai vorbim despre secventele de numere care par ca se repeta obsesiv. Fiecare poarta cate un mesaj.

11 noiembrie 2019. De ce este 11.11 cea mai puternica zi din 2019? Fiecare an este asociat cu un numar universal. Acest numar are o energie aparte care influenteaza tot anul.

11 noiembrie 2019. Luna noiembrie este a 11-a luna a anului si poarta vibratia numarul 11. A 11-a zi din luna a 11-a are si ea o semnificatie aparte, fiind nu doar codul 1111, unul extreme de puternic in astrologie, dar reprezinta si un numar de ingeri.

Numarul 11 are o semnificatie spirituala aparte. El simbolizeaza iluminarea, descoperirea de sine si creativitatea. El are energia de a face schimbari majore si inspirationale in viata, cu scopul descoperirii adevaratului EU.

11 noiembrie 2019. In plus, numerologii considera ca 2019 este un an de energie 12 (2+0+1+9). Se stie ca 12 este un numar creativ, este un ciclu. In timpul oricarui ciclu de 12, acumulezi cunostinte, inveti, in scopul de a deveni mai intelept, mai elevat. Meditatia este foarte importanta in 2019. De asemenea, este indicat sa observi, sa ramai calm si seren, sa mergi cu valul si sa nu te opui si sa lasi intuitia sa-ti descopere solutiile.

De aceea este de asteptat ca toate aceste manifestari sa fie si mai puternice si mai rapide decat au fost vreodata. Daca au fost situatii care te-au tinut pe loc pana acum, le vei vedea cu usurinta. Vei putea percepe unde-ti sunt limitarile, ce piedici iti pui singur sa iti pune altcineva. Si vei descoperi ca totul este posibil. Trebuie sa ai incredere in tine si sa-ti permiti sa te transformi in persoana care este capabila sa obtina ceea ce iti doresti.

11 noiembrie 2019. Acest lucru presupune iesirea din zona de confort, acceptarea provocarilor ce vor urma. Ti se poate parea ciudat, ti se poate parea inconfortabil, insa cand te vei uita inapoi vei vedea de unde ai plecat si unde esti acum.

