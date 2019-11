Adolescenta de 17 ani a primit o cerere inedită pe o rețea de socializare de la o femeie. Când a continuat să insiste, fata i-a arătat mamei sale mesajele. Aceasta a intrat imediat în panică.

Alicia din Greater Manchester a fost contactată pe Snapchat de cineva care pretindea că este în lumea modei și care și-a dat numele de Chlesea. Aceasta i-a promis fetei haine gratuit, dacă îi trimite poze cu ea în lenjerie intimă.

Când femeia a continuat cu insistențele, adolescenta a intrat la bănuieli și i-a arătat mamei sale mesajele. Aceasta a intrat imediat în panică și s-a grăbit să-i avertizeze și pe alți părinți.

„Este absolut înfiorător. Ce scriu și modul cum o fac este josnic. Îți face pielea de găină. Fiica mea este foarte deschisă cu mine și mi-a arătat mesajele și erau strigătoare la cer. Părinții trebuie să vorbească cu copiii lor despre asta”, a scrie femeia pe Child Exploitation and Online Protection Command of the UK's National Crime Agency.