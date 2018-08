Ai făcut insolație? Iată primele lucruri pe care trebuie să faci

Foto: Pixabay.com

Insolatia este cea mai grava afectiune provocata de caldura si este considerata o urgenta medicala. Daca consideri ca o persoana a facut insolatie suna imediat salvarea si acorda primul ajutor in caz de insolatie, pana vin paramedicii.

Insolatia poate ucide sau afecta negativ creierul si alte organe interne.

Desi insolatia afecteaza in special persoanele trecute de 50 de ani, totusi pot avea probleme chiar si tinerii atleti sanatosi.

Insolatia apare ca progresie de la alte afectiuni cauzate de caldura excesiva, precum crampele, lesinul si epuizarea termica. Insa, uneori, insolatia poate sa nu fie precedata de aceste semne.

Insolatie este cauzata de expunerea prelungita in soarele fierbinte de vara combinata cu deshidratarea – iar in aceste conditii corpul nu-si mai poate regla temperatura. Alte simptome ale insolatiei sunt stari de voma, confuzie mentala, dezorientare, atac de cord si uneori pierderea cunostintei sau coma.

Simptomele insolatiei

Simptomele cele mai comune ale insolatiei includ:

– temperatura ridicata a corpului;

– absenta transpiratiei;

– piele rosie si/sau foarte uscata;

– puls rapid;

– dificultati de respiratie;

– comportament neobisnuit;

– halucinatii;

– stare confuza;

– agitatie;

– dezorientare;

– stare se soc si/sau coma.

Primul ajutor in caz de insolatie:

Victima trebuie mutata intru-un spatiu racoros, sa nu fie sub actiunea directa a razelor solare.

Apoi trebuie dezbracata si asezata in asa fel incat sa se expuna cat mai mult din corpul sau la aer (cat mai multa suprafata corporala sa intre in contact direct cu aerul).

Intregul corp al persoanei afectate trebuie racorit cu apa rece, dar nu foarte rece, care poate fi pulverizata pe corp sau aplicata cu ajutorul unui burete, reusindu-se astfel scaderea temperaturii corporale.

Se pot aplica pachete de gheata pe abdomen, pe gat si in axile. Se interzice introducerea victimei intr-o baie de gheata.

Se interzice administrarea de aspirina sau paracetamol (acetaminofen) pentru a reduce temperatura corporala ridicata din timpul insolatiei. Aceste medicamente pot cauza probleme din cauza raspunsului organismului la insolatie.

Daca victima este constienta si capabila sa inghita, trebuie sa i se dea sa bea fluide (de la 1 litru la 1.9 litri) in primele 2 ore pentru a o hidrata.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.