”Am 49 de ani și soția mea refuză să mai facă amor cu mine. Am încercat de mii de ori să o conving, dar în zadar. În cele din urmă, am găsit soluția la problema mea"

Pentru acest bărbat viața a luat o întorsătură neașteptată. Omul are 49 de ani și se află la a doua căsnicie. Bărbatul întâmpină o mare problemă după ce soția lui refuză în mod constat să facă dragoste. Frustrat de problema pe care o consideră din ce în ce mai serioasă, a făcut ceva nebunesc. Pe când era plecat în concediu, a recurs la acest gest extrem.

”Am 49 de ani și soția mea are 40 de ani. E o a doua căsătorie pentru amândoi.

Am doi copii de la prima mea căsnicie și nu mai vreau, iar ea a fost de acord cua cest lucru. O iubesc și am fost fericiți. Amorul nu a fost niciodată uimitor, dar a fost bun, regulat, iar nevoile mele au fost satisfăcute.

Totul s-a schimbat când a încetat să mai facem dragoste. De fiecare dată când sugerez ceva sau chiar o îmbrățișez, mă împinge și vine cu scuze.

Am întrebat ce am făcut greșit, dar nu vorbștea despre asta. Ea se aștepta ca noi să continuăm cu viețile noastre ca de obicei.

Am încercat de mii de ori, dar mi-e dor atât de dor de relația intimă pe care o aveam cu ea. Am mers la un moment dat în concediu și am găsit o escortă în mediul online. M-am simțit vinovat prima dată. Escortele sunt într-adevăr prietenoase și totul e atât de ușor.

O iubesc mult pe soția mea, însă chiar am nevoie să fac amor și ea nu îmi dă nicio șansă.

Ceva trebuie făcut în curând și mă tot gândesc să am o aventură. Sunt prea tânăr să renunț la o relație care include distracție și pasiune.”, spune bărbatul pentru The Sun.