„Am ajuns în apartamentul iubitului prietenei mele și nu ne-am mai putut abține. Am făcut dragoste pasională. Am repetat povestea peste câteva zile, dar ce a urmat întrece orice imaginație”

Foto: Pixabay.com

A comis o greșeală pe care mai târziu a regretat-o, dar care s-a întors împotriva ei. O tânără a povestit cum a reușit să-i înșele încrederea prietenei sale cele mai bune, după ce a făcut dragoste nebună cu iubitul său.

„Sunt prietenă cu ea de 10 ani. Eu am 24, ea 23. Amândouă facem parte dintr-un grup online, ca și iubitul ei, care are 26 de ani. Acum trei luni, am ieșit cu toții. Pe la jumătatea serii, prietena mea s-a dus acasă pentru că trebuia să plece devreme a doua zi în vacanță.

Iubitul ei a rămas și am început să vorbim. Am sfârșit în apartamentul său făcând sex. S-a întâmplat din nou câteva zile mai târziu, în timp ce prietena mea era încă în vacanță. Apoi am descoperit că trimitea mesaje la alte 15 fete din grup, cerându-le să fie iubitul lor și să-i trimită poze nud. Și apoi cerea sex.

I-am spus prietenei mele ce face, dar nu că ne-am culcat împreună, și a terminat-o cu el. A început să-mi trimită mesaje, încercând să mă manipuleze ca să o conving să se împace cu el.

M-a amenințat că îi spune totul dacă nu o fac. Am refuzat, așa că i-a spus că m-am dat la el și s-a împăcat cu el. A photoshopat fotografii din acea seară pe care am petrecut-o și a făcut să pară ca și cum aș fi implorat după sex.

Mi-a spus că are poze false cu mine nud și că ne-a filmat făcând sex, ceea ce nu aș fi fost niciodată de acord. Recent am aflat că a făcut același lucru și cu alte fete din grup. În final i-am spus prietenei mele adevărul. Este supărată pe mine și refuză să mai vorbească. Recunosc că am greșit dar sunt om. Vreau să vorbesc cu ea cinstit și să-i explic, dar ea crede toate minciunile lui și încă este cu el”, a povestit tânăra specialistului de la The Sun.