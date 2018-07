"Am avut o aventură de-o noapte. După un an m-am trezit că mă sună, iar acum sunt pe punctul de a-i da block!" E incredibil ce a pățit femeia

foto: Pixabay.com

A avut o aventură de o noapte, iar după un an bărbatul cu care a fost a început să o caute din nou, ba chiar să insiste să reia legătura cu el

"Nu mi-am dorit o aventură de-o noapte, dar dacă așa s-a întâmplat, am luat experiența ca atare. Interesant este că, după un an, tipul mă caută…

El voia o aventură, eu voiam o relație. Nu am chiar 18 ani, motiv pentru care, deși am văzut că nu ar merge într-acolo întâlnirea noastră, mi-am permis o noapte de sex.

Nu e ceva ce îmi doresc și nici nu am simțit vreo altă satisfacție decât cea fizică. Dar cum joc prea mult și prea des după reguli (care de altfel îmi plac), am vrut să îmi permit libertatea de a face „o nebunie”.

Da, nu toate suntem atât de emancipate sexual încât să considerăm sexul precum o sesiune de shopping – am fost, am luat ce am vrut, am și uitat de eveniment.

Nu m-a marcat foarte tare, dar am simțit acea ușoară dezamăgire. Atunci când ești obișnuită să reprezinți ceva pentru partenerii pe care îi alegi, brusc, ai o aventură și totul se termină cu „mulțumesc, te pup”.

Îmi asumasem noaptea respectivă, știam că nu va fi altceva decât a fost, dar mi-am și promis că nu mai repet experiența. Am nevoie de contact emoțional mai mult decât de cel sexual."

