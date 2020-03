”Am fost violată la 17 ani. Acum am 25 și l-am întâlnit pe tatăl amicului meu, care are 52 de ani. Am ajuns în pat și wow… ce a urmat”

Fata suferă acum, însă recunoaște că își dorea dintotdeauna o experiență ca asta.

”Am avut parte de cea mai bună partidă de amor cu un bărbat mai în vârstă, prieten cu părinții mei. Am 25 de ani și el 49. Este divorțat și a stat mult la noi în casă după despărțire. Eu și fratele meu stăteam mult cu el când părinții erau plecați. Într-o zi am dat o petrecere pentru ziua fratelui meu, am băut amândoi mai mult și am ajuns în pat. Am realizat că în sufletul meu mereu mi-am dorit asta. Este singurul bărbat în care pot avea încredere, în afară de tatăl meu. Am fost violată când aveam 17 ani de un băiat cu care ieșeam și mi-a fost foarte greu să trec peste. De atunci nu m-am mai putut simți bine cu cineva în pat. Până acum… Știu că a fost o greșeală, însă mi-aș dori să se mai întâmple, deși el a spus clar că totul trebuie îngropat. Sunt tristă și furioasă” a povestit fata pentru The Sun.

”Aceeptă că a fost doar o experiență de o noapte, însă pune-te în pielea lui și îți vei da seama că nu îi este ușor. Chiar dacă și el probabil și-ar mai dori, nu o va face pentru că știe că este greșit. Poți merge la tratament pentru a putea fi available pentru o relație normală în care să te poți implica” a explicat psihologul.