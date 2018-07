Cercetatorii au vrut sa afle daca obsesia pentru pozele selfie denota o tulburare psihica.

Selfita (selfitis) este o problema psihica, iar persoanele care simt nevoia sa publice mereu fotografii cu propria persoana in media de socializare ar putea avea nevoie de ajutor, au atentionat psihologi din Marea Britanie si India in urma unor noi cercetari, relateaza vineri The Telegraph.

Termenul a fost introdus pentru prima in anul 2014 pentru a descrie pornirea obsesiva de a face ''selfie-uri'' si a le publica pe retelele de socializare, acest lucru sugerand ca Asociatia Americana de Psihiatrie ar lua in considerare clasificarea acestui comportament ca boala mintala.

Ca urmare, o echipa de oameni de stiinta de la Nottingham Trent University din Marea Britanie si Thiagarajar School of Management din India au decis sa investigheze daca la baza acestui fenomen se afla o tulburare comportamentala.

In urma cercetarilor, acestia au confirmat ca selfita este un fenomen real si de asemenea a fost conceputa o scala intitulata ''Selfitis Behaviour Scale'' (scala comportamentala pentru selfita) pentru evaluarea gradului de severitate al acesteia, scrie yoda.ro.