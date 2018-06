Care este cea mai bună oră la care să faci amor! N-ai fi ghicit niciodată!

foto: Pexels.com

Un expert în relații sexuale și hormoni a dezvăluit care este cea mai bună oră la care să faci amor, contrazicând idei generale despre cum să obții partide de neuitat.

Potrivit lui Alisa Vitti, autoarea bestsellerului „WomanCode: Perfect Your Cycle, Amplify Your Fertility, Supercharge Your Sex Drive, and Become a Power Source”, nivelurile hormonlilor fluctuează, acestea jucând un rol extrem de important în viața sexuală, scrie A1.ro.

Cuplurile ar trebui să își programeze momentele intime în funcție de nivelurile de estrogen din corpurile lor, pentru a se asigura că au parte de o experiență „mai plină de emoție”, potrivit expertei.

Întrucât nivelul de estrogen din organismul unui bărbat crește în jurul orei 15.00, Alisa Vitti consideră că partenerii ar trebui să profite de acest moment al zilei.