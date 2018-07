Cât de sexy are voie să fie o călugăriţă

foto: Pixabay.com

„Eşti prea normală ca să fii călugăriţă, eşti prea inteligentă ca să te călugăreşti, eşti mult prea frumoasă“ sunt numai câteva dintre argumentele rostite în faţa unei tinere de 27 de ani care a luat decizia să se dedice vieţii monahale.

Angela studia psihologia în cadrul Universităţii St. Louis din SUA. Faptul că este atât de tânără şi frumoasă i-a făcut pe cunoscuții ei să aibă reacții suprinzătoare.

„Când le spuneam oamenilor că urmează să mă călugăresc, aceştia sunt invariabil şocaţi. Li se ridicau sprâncenele, le picau falca şi berea li se vărsa din pahar", a spus Angela pentru Huffington Post.

"Felul în care arătă a fost subiect de interes şi pentru comunităţile religioase pe care le-a vizitat pentru a-şi găsi casa spirituală, mărturiseşte tânăra: „Numele meu, Angela, alături de aspectul meu fizic i-a determinat pe unii reprezentanţi ai acestor ordine religioase să-mi spună Angelina Jolie (numele cunoscutei actriţe americane-n.r.). Oamenii sunt nedumeriţi când trebuie să alăture felul în care arăt, ca tânără de 27 de ani care a lucrat pentru firma de cosmetice Clinique şi era preocupată de modă, cu un suflet şi o minte care tânjesc după o viaţă consacrată unui scop mai presus de aceste lucruri deşarte. O viaţă care va presupune jurământul de celibat, sărăcie şi supunere“, mărturiseşte Angela. Viitoarea călugăriţă spune că aceste reacţii au determinat-o să se privească în oglindă şi să se confrunte cu imaginea pe care ceilalţi şi-o formează despre ea, despre cum apare ea în faţa Domnului.

Când am locuit alături de ordinul călugăriţelor Poor Clare din Belleville, am descoperit că mănăstirea lor nu avea nici măcar o oglindă. La început am fost şocată, mai ales că eram o dependentă de cosmetice, dar a fost o experienţă incredibil de eliberatoare. Am fost liberă să mă dezvălui aşa cum Dumnezeu m-a lăsat să fiu şi, de aceea, pe deplin concentrată la oamenii din jurul meu. Am putut să direcţionez toată energia pe care o investeam în felul în care arăt, preocupată de cum mă vedeam în oglindă şi încercând mereu să schimb felul în care arăt, spre viaţa mea spirituală, a explicat Angela în confesiunea sa scrisă pe blogul găzduit de publicaţia Huffington Post.