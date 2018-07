Ce înseamnă când te visezi mireasă. Mesaje ascunse pe care trebuie să le știi

Foto: Pixabay.com

Ce inseamna cand te visezi mireasa. O mireasa care iti apare in vis este simbolul unei relatii sau mai poate insemna inocenta. O mireasa in vis este destul de interesant si poate fi o experienta cu semnificatii aparte. Mireasa are legatura cu asumarea unui angajament. Doi oameni care devin unul. Asadar, care este semnificatia aparitiei miresei in vis?

Potrivit lui Freud, astfel de vise sunt cauzate de frustrare sau anxietatea legate de un angajament. Exista si alte teorii, conform carora aparitia miresei in vis isi are originea intr-un sentiment adanc de a avea o relatie buna si nu trebuie legata de un context sexual.

Insa, indiferent de sentimentele pe care le genereaza (bucurie, suparare sau frustrare), trebuie sa-ti amintesti faptul ca mintea ta a creat imaginile pentru a te lamuri in legatura cu ceva sau a te intari. Chiar daca visul te lasa cu un sentiment de pierdere, regret sau fericire, mireasa este semn de angajament profund in viata.

Asa cum s-a mai spus, un vis despre o mireasa indica faptul ca esti ingrijorat in legatura cu un angajament necesar.

Aparitia mai multor femei in vis indica o posibila mostenire. Daca visezi ca saruti o mireasa inseamna o posibila reconciliere cu prietenii sau familia.

Daca nu esti casatorit, aparitia unei mirese in vis inseamna ca te gandesti la mariaj. Poate fi vorba despre un mariaj din trecut sau chiar o relatie metaforica, ca de exemplu una de afaceri.

O mireasa in biserica simbolizeaza o uniune sau un parteneriat.

Daca esti martorul unei ceremonii de casatorie implica un aspect al vietii tale pe care il ascuns fata de ceilalti.

Ce inseamna cand te visezi mireasa. Un alt factor de luat in considerare indiferent ca esti sau nu tu mireasa, daca si tu te gasesti in vis atunci reprezinta nevoia ta de casatorie. Sau ar putea avea legatura cu cele mai feminine atribute ale personalitatii tale. Aspiratia catre casatorie mai poate simboliza puritatea si calitatile virgine.

