Ce nu trebuie să faci niciodată atunci când te afli într-o relație. Știați asta?

Foto: Pixabay.com

Nimeni nu intra vreodata in vreo relatie, gandindu-se ca la un moment dat, in viitor, peste nu foarte multi ani, o sa faca sex doar cu ocazia eclipselor solare. Totusi, nu se stie din ce motiv, acest lucru se intampla cam in fiecare relatie si ajungi, cumva, sa preferi privitul la tv in locul partidelor de sex care odinioara te faceau sa fierbi. Site-ul Netdoctor.co.uk ne spune care sunt cele 7 lucruri care trebuie neaparat evitate intr-o relatie, tocmai pentru a evita plictisul fata de sex.

1. NU lasa niciodata usa la baie deschisa!

Poate ca nu te-ai simtit atat de confortabil langa nici un barbat, in viata ta, asa cum simti ca esti cu el. Totusi, acesta nu este un motiv ca sa-l supui unor actiuni deloc sexy prin care tu trebuie sa treci in deplina intimitate. Toate etapele mai putin sexy trebuie sa se intample in intimitate iar lui trebuie sa eviti sa-i arati altceva decat rezultatul final, acela spectaculos.

2. NU transforma patul matrimonial intr-un raft plin de jucarii de plus

Daca ursuletul Winnie the Pooh ocupa un loc principal pe perna ta, inseamna ca patul e un loc dedicat doar alinturilor si imbratisarilor, si nu pasiunii. Animalutele de plus spun despre tine ca esti inca o fetita imatura, care are nevoie de mangaiere, dar care nu are inclinatii catre sex, din moment ce joaca roul de fetita. Ori, locul in care faceti sex este extrem de important, trebuie sa faci din el un loc care sa-l atraga si in care sa-si doreasca pasiunea alaturi de tine.

3. NU lasa televizorul aprins!

Te cuibaresti langa el si impreuna va uitati la serialul preferat – asadar, ce poate fi gresit in asta?! Pai, nimic, doar ca situatia in sine nu va duce niciodata catre sex si nici nu va va trezi vreo dorinta de putina actiune. Ba chiar un studiu italian a descoperit ca acele cupluri care au televizor in camera fac cu 50% mai putin sex decat cuplurile care nu au un aparat tv in dormitor. Televizorul va va sustrage atentia pe care ar trebui s-o aveti unul fata de celalalt si va va distrage de la sex.

