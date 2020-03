Ce să faci cu cafeaua nebăuta. Utilizări la care nu te-ai fi gândit

12 Mar 2020 • 11:00

Foto: Pixabay.com

De cate ori s-a intamplat sa bei numai doua trei guri din cafea si sa pleci grabit la munca astfel ca ibricul a ramas pe jumatate plin? Nu ar trebui sa te simti vinovat pentru aceasta risipa, insa stiai ca in loc sa arunci aceasta bautura nefolosita ai putea-o folosi in bucatarie, in casa si in gradina?