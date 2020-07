Ce să faci dacă vrei să mănânci mai puțin și să te saturi mai repede. E cel mai simplu truc pentru slăbit!

Tips&[email protected] Dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede, beți apă în timpul mesei?? Afirmația conform căreia apa băută în timpul mesei ar dilua sucurile digestive, este aberantă și fără suport științific. Stomacul nu are rol de digestie la nivelul lui se secretă suc gastric acid care sterilizează alimentele. Deci rolul lui este să omoare eventualii agenți patogeni (are acid clorhidric!!) introduși în stomac odată cu mâncarea. Abia în intestin are loc digestia și absorția nutrientilor și culmea este că alimentele sunt mai ușor de digerat atunci când sunt lichide. Deci ce se întâmplă cu apa în stomac? -dacă e băută pe burta goală în 1-2 minute părăsește stomacul, deci nu are cum să țină de foame -dacă e băută în timpul mesei se amestecă cu alimentele solide și crează un fel de “ciorbă”, care mărește senzația de sațietate, ajută la umplerea mai rapida a stomacului și încetinește viteza lui de golire? Exact așa procedează copiii slăbănogi și scarandivi, care după fiecare gură de mâncare beau apă, de parcă altfel n-ar aluneca pe gât, apoi spun că s-au săturat?? Încercați și voi să beți un pahar de apă în timpul mesei și veți constata că vă simțiți sătui cu mult mai puțină mâncare? Precum ciorba, apa băută în timpul mesei are rolul să umple stomacul mai repede. Și cu cat e mai plin cu apă, cu atât va rămâne mai puțin loc pentru alte produse bogate în grăsime/zahăr/calorii. Deci rețeta cea mai simplă pentru slăbit este: 1 gură de mâncare, 2 guri de apă??? Cat despre digestie nicio grijă, organismul nostru știe și poate să digere până și pietre, cu sau fără adaos de apă?

A post shared by Mihaela Bilic (@doctorbilic) on Mar 13, 2020 at 10:00am PDT