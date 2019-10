Ce se întâmplă în organism atunci când strănutăm. Mare atenție?

Foto: Pixabay.com

Corpul uman nu inceteaza in a surprinde oamenii de stiinta. Desi este studiat de mii de ani, corpul uman se dovedeste a fi o masinarie mereu surprinzatoare.

Iata 20 de ciudatenii ale corpului uman. Tu le stiai?

1.Cand stranuti, toate functiile corpului se opresc, chiar si inima.

2. De-a lungul intregii vieti, parul care creste pe cap ar putea ajunge la 725 de kilometri.

3. In fiecare zi, in intreaga lume, au loc 100 de milioane de acte sexuale. Dintre acestea, doar in 910.000 de cazuri se produce fertilizarea.

4. Cel mai repede creste unghia de la degetul mijlociu al mainii pe care o folosesti de obicei.

5. Intestinul subtire este cel mai mare organ din corp. El este de 4 ori mai mare decat un om de inaltime medie.

