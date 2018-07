Cinci stadii ale dragostei. Ce lucruri nebunești faci în fiecare

Foto: Pixabay.com

Cu totii am vazut comedii romantice, toate desfasurandu-se dupa acelasi calapod: tocilarul este respins de cea mai frumoasa dintre colegele sale insa in urma unor evenimente ciudate ea ajunge in bratele lui, ca si cum asa ar fi trebuit sa fie.

In realitate insa lucrurile nu sunt deloc asa. Dragostea in viata reala este diferita de cea din filmele siropoase. Insa ce se intampla „in spatele scenei” atunci cand incepem sa avem sentimente romantice pentru cineva?

Dopamina, oxitocina, serotonina… probabil ca ai auzit de ele. Stiai insa ca sunt aceleasi substante chimice care iti invadeaza creierul atunci cand te indragostesti (sau macar dezvolti un atasament) de cineva?

Este, la propriu, „chimia” care are loc in creier si care te face sa te simti intr-un anume fel fata de cineva.

Tocmai de aceea, expresia „dragostea este un drog” este adevarata.

Iata acum care sunt cele 5 stadii ale dragostei.

Stadiul 1 al dragostei: Starea initiala de atractie fizica, contact vizual sau orice altceva ce te intriga la cineva

In aceasta perioada se pot intampla multe: este posibil ca initial sa nu te simti atras de cineva, ci abia mai apoi. Sau ai putea simti imediat o conexiune cu cineva. In stadiu de inceput exista o revarsare a neurotransmitatorului de dopamina, care ne face sa ne simti foarte bine. Dopamina este aceeasi substanta care este eliberata in creierului cand o persoana se drogheaza sau face ceva placut.

Stadiul 2 al dragostei: Curtarea de inceput, primele intalniri si tot ce se intampla intre ele (ca de exemplu sentimentul de fluturi in stomac)

In aceasta perioada exista o anumita doza de incertitudine legata de cum se va dezvolta relatia. Tocmai de aceea, creierul incepe sa produca substante chimice asemanatoare adrenalinei care combinate cu dopamina pot genera un puternic cocktail care sa ne motiveze si mai puternic pentru a fi cu o anumita persoana. Este posibil si sa simtim ca suntem extrem de compatibili (lucru ce indica prezenta feromonilor).

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.