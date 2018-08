Un cititor The Guardian mărturisește, în anonimat: „Am 40 de ani și am fost băut la fiecare întâlnire sexuală pe care am avut-o în ultimii 10 ani. M-am trezit deseori în pat alături de femei, după sesiuni de băutură destructive.

Am uitat mai multe întâlniri decât îmi amintesc dar acum știu, după intervenția prietenilor, că am avut un comportament neadecvat, jucându-mă foarte aproape de liniile de consimțământ. Având în vedere că am băut până când am pierdut contactul cu realitatea, faptul că acțiunile mele nu au fost mai rele se simt ca o chestiune de noroc orb, mai degrabă decât de judecată. Am avut un partener sexual frecvent în acest timp, deși nu-mi pot imagina de ce a tolerat beția mea. Sexul cu ea a devenit violent și frustrant, ajungând într-un loc înntunecat. Amândoi suntem într-o negare profundă și și nefericiți cu privire la alegerile noastre de viață. Dezgustul față de sine este foarte mare.

În mod clar a fost ceva în neregulă cu orice femeie care m-a găsit măcar un pic atractiv. Sunt întruchiparea glumei cu Groucho Marx: "Nu vreau să aparțin nici unui club care să mă accepte ca membru". Sunt scund, cu chelie și o dantură proastă. Cu toate acestea, după câteva sticle de vin, pot fi chiar fermecător poate chiar și distractiv.

Orice cucerire care a urmat depindea de o a treia, a patra sau a cincea sticlă de alcool. Ceea ce s-a întâmplat în continuare a fost întotdeauna în ceață, adesea urmat de impotența, iar cei implicați au regretat imediat. Acum caut ajutor pentru alcoolismul meu. Mă simt cel mai rușinat de ceea despre care puțini oameni se pare că vor să vorbească, și anume sexul distructiv la care a condus alcoolul.”

Sursă: The Guardian