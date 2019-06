Credea că soțul ei este gay deoarece ani de zile nu a făcut amor cu ea, dar când a aflat secretul pe care îl ascundea a avut un șoc. "Am fost devastată!"

O femeie in varsta de 51 de ani a crezut ani de zile ca sotul ei este homosexual. Barbatul refuza sa mai intretina relatii intime cu sotia sa, iar relatia lor devenise una de prietenie.

Sandra, mama a doi copii, a banuit ani de zile ca Johnny, sotul ei si "iubirea vietii ei", asa cum a declarat britanica, ascunde un secret grav. Initial, femeia a crezut ca faptul ca s-a ingrasat l-a facut pe sotul ei sa o respinga si sa nu isi mai doreasca sa intretibna relatii intime cu ea. Sandra a slabit, a inceput sa se aranjeze mai mult, dar Johnny tot nu avea ochi pentru ea.

In afara de asta, barbatul era un sot minunat, iar Sandra nu avea nimic sa ii reproseze. Atunci, ea a inceput sa creada ca acesta este homosexual. Si-a facut curaj si intr-o zi l-a confruntat. Ce a aflat apoi a devastat-o. Johnny nu era homosexual. El fusese abuzat sexual de seful sau pe cand era doar un pusti de 14 ani. Barbatul il obliga sa urmareasca materiale pornografice cu copii in timp ce il molesta si chiar a incercat sa il ucida.



El nu a avut curaj sa povesteasca nimanui calvarul prin care a fost obligat sa treaca.



"Cand am aflat, am fost devastata. A purtat atat de mult timp povara acestui secret cumplit si a suferit enorm!", a declarat Sandra care si-a convins sotul sa mearga la politie pentru a-l denunta pe agresor care acum are 72 de ani.



Initial, politia a spus ca o simpla declaratie nu este suficienta pentru a-l inchide de batran. Dar, dupa ce Johnny l-a reclamat pe Michael Kendrew, au venit mai multi barbati care au spus ca si ei au fost abuzati in copilarie de batran.



"Sunt dezgustata de faptul ca acest om a distrus copilariile atator copii!", a spus Sandra. Michael Kendrew a fost arestat si condamnat la 10 ani de inchisoare.