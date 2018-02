Ce sa mănânci ca să scapi de atacurile de panică, de anxietate și de stres - Alimentele astea fac miracole

Daca vrei sa fii mai linistita, iti recomandam o dieta bogata in fructe proaspete si legume ce contin vitamine, fibre, fitochimicale si nutrienti. In plus, aceste alimente te vor ajuta sa scapi de atacurile de panica, de anxietate si de stresul ridicat din viata ta.

Iaurt grecesc - Este o sursa buna de probiotice si calciu. Contine potasiu, care iti imbunatateste starea de spirit.

Carbohidrati din cereale integrale - Acestea iti ridica nivelul de serotonina. In acest fel, eviti atacurile de panica, anxietatea si depresia. In plus, contin folati, relationati cu fericirea. Continuarea AICI.