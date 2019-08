DIETĂ. 6 lucruri pe care probabil nu le stii despre avocado

DIETĂ. Avocado este un fruct exotic cu care noi, romanii, incepem sa ne obisnuim. Este foarte sanatos si ingredientul principal al unor feluri de mancare delicioase. Omleta cu avocado sau guacamole sunt numai cateva exemple.

DIETĂ Stiai aceste 6 lucruri despre avocado?

1. Avocado este ruda cu fructele de padure

Cand spui fructe de padure te gandesti la mure, fragi, afine, iar cand spui avocado te gandesti mai degraba la o leguma. Ei bine, avocado este un fruct din familia fructelor de padure.

2. Avocado are mai mult potasiu decat banana

Un singur avocado are 975 mg de potasiu, in timp ce banana are aproape jumatate – 487 mg per fruct.

