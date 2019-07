DIETA. De ce ai nevoie de usturoi pentru viață și sănătate 

DIETA. Una dintre cele mai vechi plante medicinale din lume, usturoiul este utilizat pentru a preveni bolile cardiovasculare, pentru a scade tensiunea arteriala si pentru a te feri de raceli.

Usturoiul a fost folosit ca remediu naturist inca de-acum 5.000 de ani, in India. Exista si scrieri chinezesti de-acum 3.000 de ani care ii slavesc puterile. Cu toate acestea, dupa ce s-a inventat penicilina, in 1928, lumea a cam uitat de miraculosul usturoi.

Alicina, substanta continuta de usturoi, are proprietati terapeutice uimitoare, in ciuda mirosului si gustului intepatoare.

Usturoiul protejeaza inima

Cele mai recente studii situeaza usturoiul in lista alimentelor care reduc colesterolul si tensiunea arteriala, oferind protectie impotriva bolilor cardiovasculare si a atacurilor cerebrale. De exemplu, un studiu realizat la Royal College of Physicians stipuleaza faptul ca dupa 4 saptamani de utilizare a usturoiului in dieta, poti reduce nivelul de colesterol cu pana la 12%.