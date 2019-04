DIETA Roxana Ionescu. Cum a slăbit Mama Natură 15 kilograme

DIETA Vedeta supranumită şi Mama Natură, datorită fizicului său, a avut mereu probleme cu greutatea. Este genul de femeie care slăbeşte greu şi se îngraşă rapid. Dar a dat de o dietă cu care Roxana Ionescu a slăbit 15 kg!

DIETA Roxana Ionescu are 33 de ani şi arată bine. Toată viaţa a luptat cu silueta sa care e predispusă la îngrăşat. A ajuns la 65 de kg, greutate care nu îi era pe plac. Aşa că a decis să ţină dietă şi Roxana Ionescu a dat jos 15 kg.

DIETA „Am aceeaşi greutate din 2006, de când am văzut că ceva nu e în regulă cu corpul meu şi am slăbit. Am învăţat să mănânc sănătos şi nu fac nimic altceva. Nu-mi plac persoanele care spun că mănâncă o cireaşă şi o căpşună şi slăbesc.

DIETA Eu mănânc la ore fixe, trei mese pe zi, puţin, cât să mă satur, salate, supe, grătar, peşte, iaurturi. Nu mănânc prăjit, dar uneori îmi fac poftele cu cartofi prăjiţi, paste, dar aceste pofte „nocive' mi le fac o dată pe săptămână, la masa de prânz, de obicei sâmbăta. Mănânc şi dulciuri, sunt „umană'.

