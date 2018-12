Rețetă de Crăciun. Cum se prepară cea mai bună turtă dulce de casă

Foto: Pixabay.com

Rețetă de Crăciun. Un desert care nu ar trebui să lipsească de pe masa de Crăciun este turta dulce.

Rețetă de Crăciun. Ingrediente

350 grame de faina tip 650

un ou

doua lingurite cu varf de condimente pentru turta dulce

75 grame de unt cu 65% grasime

50 grame miere

50 grame zahar

75 ml lapte dulce

o lingurita de praf de copt

Rețetă de Crăciun. Mod de preparare pentru reteta de turta dulce decorata

Amestecam faina cu praful de copt si condimentele. Combinam mierea cu zaharul untul laptele si oul. NOTA! Puteti mari cantitatea de zahar si mmiere (75 si 75) daca doriti mai dulce. Noi suntem obisnuiti cu mai putin dulce. Plus ca mai vine si glazura peste biscuite si deci va fi si mai dulce.

Amestecam ingredientele uscate peste cele umede si amestecam bine pana cand obtinem un aluat moale dar care nu se lipeste de mana. Atentie! Aluatul se va intari la frigider deci nu adaugati faina in plus. Daca folositi alt tip de faina retineti ca trebuie adaugat in plus sau in minus dar in asa fel incat aluatul sa ramana moale.

Dam aluatului forma de bila si il invelim in folie alimentara dupa care il dam la frigider pentru macar 2 ore. Aprindem cuptorul la 180 de grade si punem hartie de copt in foaia de la aragaz.

Scoatem aluatul din frigider si il impartim in trei-patru bucati pe care le intindem pe rand pe masa de lucru. Decupam cu ajutorul formelor speciale de biscuiti forma de steluta, om, bradut, steluta etc, scrie lecturisiarome.ro