REȚETE DE PAȘTE. Drob de miel, o rețetă delicioasă pentru masa de Paște

REȚETE DE PAȘTE. De pe masa de Pasti nu poate lipsi un drob de miel. In unele familii, exista o reteta pastrata cu sfintenie din mos-stramosi, trecuta de la o generatie la alta, prilej de lauda pentru gospodine.

REȚETE DE PAȘTE. Daca nu ai o astfel de reteta de drob de miel, poti sa-ti construiesti propria traditie. Ai aici 8 retete delicioase de drob de miel care sa te inspire. Alege una dintre ele si fa-o reteta de drob de miel traditionala a familiei tale.

REȚETE DE PAȘTE. Drob de miel # Reteta 1

Mod de preparare Drob de miel

Se spala bine organele in apa rece. Se taie in bucati de 3-5 cm, se curata de pielite, cheaguri de sange etc. Se lasa 10-15 minute in 3 parti apa si 1 parte otet sa iasa orice eventual miros. Se pun la fiert in apa rece (fara sare). Se ia spuma si se fierb circa 20-30 de minute.

Se arunca apa.

Se lasa sa se raceasca putin (cat sa le puteti lua cu mana). Se dau organele fierte prin masina de tocat laolalta cu toate ingredientele (fara oua). Se gusta de sare si piper. Se pun ouale batute cu furculita si se amesteca bine. Arata ca o pasta inchegata, nu mai este sfaramicioasa. Daca cumva mai este sfaramicioasa se poate pune smantana, 2-3 linguri sau, de ce nu, inca un ou.

Daca nu aveti prapure se unge tava cu ulei si se tapeteaza cu pesmet. Prapurele se spala in cateva ape.

Daca vi se pare prea multa grasime puteti s-o inlaturati cu un cutit sau pur si simplu cu mana. Se pune prapurele pe fundul tavii cu marginile in afara, se pune carnea, iar cu prapurele ramas in afara se acopera.

Se da la cuptor aproximativ 50 de minute pana se rumeneste frumos, in cuptorul preincalzit la 350°F. Se lasa sa se raceasca si apoi se scoate din tava. Se pastreaza in frigider invelit in folie de plastic.

